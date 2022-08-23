После повреждения Антоновского моста в Херсоне россияне хотят построить наплавный мост, но он тоже будет уязвим – британская разведка

"На выходных Россия, вероятно, начала перебрасывать баржи на позиции для строительства прочного наплавного моста через реку Днепр, непосредственно рядом с поврежденным Антоновским автомобильным мостом. Переправа является ключевым связующим звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком", – говорится в сообщении.
По данным разведки, в течение нескольких недель российские войска и местные жители "полагались на паромную переправу через водный путь".
"Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность пункта пропуска по сравнению с паромной переправой. Понтонный мост, вероятно, все еще будет уязвим для украинских наступательных действий", – заявили в ведомстве.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 August 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 23, 2022
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После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.
23 августа в ОК "ЮГ" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС,