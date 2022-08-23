После повреждения Антоновского моста в Херсоне россияне хотят построить наплавный мост, но он тоже будет уязвим – британская разведка

"На выходных Россия, вероятно, начала перебрасывать баржи на позиции для строительства прочного наплавного моста через реку Днепр, непосредственно рядом с поврежденным Антоновским автомобильным мостом. Переправа является ключевым связующим звеном между оккупированным Россией Херсоном и востоком", – говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение нескольких недель российские войска и местные жители "полагались на паромную переправу через водный путь".

"Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность пункта пропуска по сравнению с паромной переправой. Понтонный мост, вероятно, все еще будет уязвим для украинских наступательных действий", – заявили в ведомстве.