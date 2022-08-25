ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту – ОК “Юг”

"Вооруженные силы Украины сделали все, чтобы оккупанты не могли использовать мост для переправки тяжелой техники и боеприпасов", – отметила Гуменюк. Она добавила, что для обстрела использовали артиллерию.

Результаты удара еще уточняются, но украинскому командованию уже известно, что оккупанты не могут его ни использовать, ни ремонтировать. Ремонтные бригады эвакуированы, поскольку огневой контроль над мостом со стороны ВСУ не прекращается, подчеркнула она.

В свою очередь оккупанты заявили, что ВСУ пытались обстрелять мост из HIMARS, "сработала ПВО, однако есть несколько попаданий", сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на российского коллаборанта, назначенного "замглавы области", Кирилла Стремоусова.