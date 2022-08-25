ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту – ОК “Юг”

"Вооруженные силы Украины сделали все, чтобы оккупанты не могли использовать мост для переправки тяжелой техники и боеприпасов", – отметила Гуменюк. Она добавила, что для обстрела использовали артиллерию.
Результаты удара еще уточняются, но украинскому командованию уже известно, что оккупанты не могут его ни использовать, ни ремонтировать. Ремонтные бригады эвакуированы, поскольку огневой контроль над мостом со стороны ВСУ не прекращается, подчеркнула она.
В свою очередь оккупанты заявили, что ВСУ пытались обстрелять мост из HIMARS, "сработала ПВО, однако есть несколько попаданий", сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на российского коллаборанта, назначенного "замглавы области", Кирилла Стремоусова.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, который соединяет Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.
23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС.