ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и командный пункт россиян в Чернобаевке

В частности, ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке. Также уничтожен командный пункт 331-го парашютно-десантного полка в Нововоскресенском и еще один склад с боеприпасами в Благодатном.
Подтвержденные потери оккупантов составляют 23 солдата, один танк Т-72 и легкий бронированный тягач. Окончательные потери врага уточняются.
По данным командования, ситуация в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая.
Россияне продолжают ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. В течение ночи они дважды атаковали вертолетами позиции украинских военных вдоль линии столкновения, но успеха не достигли.
Реактивными системами залпового огня "Град" оккупанты обстреляли Марганец. Там частично разрушены несколько частных домов, поврежден водопровод и газопровод. Есть раненые гражданские.
В Черном море наготове находятся четыре ракетоносителя, снаряженные 28 ракетами "Калибр". Командование призывает соблюдать правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергать себя опасности.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.