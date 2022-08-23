ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и командный пункт россиян в Чернобаевке

ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В частности, ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке. Также уничтожен командный пункт 331-го парашютно-десантного полка в Нововоскресенском и еще один склад с боеприпасами в Благодатном.

Подтвержденные потери оккупантов составляют 23 солдата, один танк Т-72 и легкий бронированный тягач. Окончательные потери врага уточняются.

По данным командования, ситуация в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая.

Россияне продолжают ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. В течение ночи они дважды атаковали вертолетами позиции украинских военных вдоль линии столкновения, но успеха не достигли.

Реактивными системами залпового огня "Град" оккупанты обстреляли Марганец. Там частично разрушены несколько частных домов, поврежден водопровод и газопровод. Есть раненые гражданские.

В Черном море наготове находятся четыре ракетоносителя, снаряженные 28 ракетами "Калибр". Командование призывает соблюдать правила и алгоритмы действий по сигналам тревог, не подвергать себя опасности.