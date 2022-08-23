Россияне готовятся открыть фильтрационный лагерь в Васильевке, через которую эвакуируются жители Херсонской области – ОВА

По его словам, таким образом РФ пытается еще сильнее затруднить эвакуацию людей.
"Это делается для более тщательных проверок украинцев и создания еще больших очередей для выезда", – написал он.
Информацию о намерениях усилить фильтрацию в эфире национального телемарафона подтвердил городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает УНИАН. По его информации, через Васильевку будет направлен весь поток желающих выехать с оккупированных территорий в регионе.
"Мы уже видели примеры этих лагерей непосредственно на линии пересечения в Крыму, мы видели их в Мариуполе, и эта фильтрация – это ужас, унижение и пытки над нашими жителями", – сказал мэр Мелитополя.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
21 августа Федоров рассказал, что оккупанты по несколько дней не пропускают эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье. Число смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, "уже превысило десяток", сообщил он.
О том, что оккупанты усилили масштаб фильтрационных мероприятий 21 августа подтвердил также первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. "Число задержанных российскими захватчиками жителей Херсонской области увеличилось в разы", – подчеркнул он.