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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне готовятся открыть фильтрационный лагерь в Васильевке, через которую эвакуируются жители Херсонской области – ОВА

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Это делается для создания еще больших очередей Янушевич
Это делается для создания еще больших очередей – Янушевич
Фото: ЕРА

Оккупанты намерены организовать фильтрационный лагерь в селе Васильевка (Запорожская область), через которое жители Херсонской области выезжают на подконтрольную территорию Украины. Об этом глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил в Telegram.

По его словам, таким образом РФ пытается еще сильнее затруднить эвакуацию людей.

"Это делается для более тщательных проверок украинцев и создания еще больших очередей для выезда", – написал он.

Информацию о намерениях усилить фильтрацию в эфире национального телемарафона подтвердил городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает УНИАН. По его информации, через Васильевку будет направлен весь поток желающих выехать с оккупированных территорий в регионе.

"Мы уже видели примеры этих лагерей непосредственно на линии пересечения в Крыму, мы видели их в Мариуполе, и эта фильтрация – это ужас, унижение и пытки над нашими жителями", – сказал мэр Мелитополя.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

21 августа Федоров рассказал, что оккупанты по несколько дней не пропускают эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье. Число смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, "уже превысило десяток", сообщил он.

О том, что оккупанты усилили масштаб фильтрационных мероприятий 21 августа подтвердил также первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. "Число задержанных российскими захватчиками жителей Херсонской области увеличилось в разы", – подчеркнул он.

Теги: оккупация, Херсонская область, Мелитополь, Запорожская область, эвакуация, Васильевка, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров, Ярослав Янушевич
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