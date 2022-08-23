Россияне готовятся открыть фильтрационный лагерь в Васильевке, через которую эвакуируются жители Херсонской области – ОВА

Это делается для создания еще больших очередей – Янушевич Фото: ЕРА

По его словам, таким образом РФ пытается еще сильнее затруднить эвакуацию людей.

"Это делается для более тщательных проверок украинцев и создания еще больших очередей для выезда", – написал он.

Информацию о намерениях усилить фильтрацию в эфире национального телемарафона подтвердил городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает УНИАН. По его информации, через Васильевку будет направлен весь поток желающих выехать с оккупированных территорий в регионе.

"Мы уже видели примеры этих лагерей непосредственно на линии пересечения в Крыму, мы видели их в Мариуполе, и эта фильтрация – это ужас, унижение и пытки над нашими жителями", – сказал мэр Мелитополя.