Оккупанты усилили фильтрацию и стали чаще похищать людей в Херсонской области – замглавы облсовета

"Число похищенных российскими захватчиками жителей Херсонской области увеличилось в разы. Под ударом – волонтеры, которые работают на захваченных территориях, председатели ОСМД, которые отказываются от сотрудничества с оккупантами", – подчеркнул Соболевский.

Также, по его словам, опасно оставаться на захваченных россиянами территориях учителям.

Он отметил, что если захватчики хотят заставить сотрудничать, например, кого-то из супругов, то могут забрать обоих.

Каховский журналист Олег Батурин, который прошел через похищение военными РФ, в Facebook посоветовал жителям региона избегать мест, где могут находиться россияне. По его информации, в последнее время российские захватчики стали более жестоко относиться к заложникам – избежать пыток, избиения до бессознательного состояния, а то и до смерти, становится все сложнее.

"Чтобы хоть как-то уберечь себя от похищений и пыток, тем, кто остается на оккупированной территории, следует избегать мест, где могут находиться российские палачи, – например, таких опасных, их блокпосты, как на дороге через Каховскую ГЭС", – отметил Батурин.

По его словам, сейчас следует избегать и поездок через оккупированный Крым, особенно мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет..

"Я предполагал, что рано или поздно "окно возможностей", "окно" относительно безопасных вариантов выезда из Херсона закроется и что оставаться дальше в области будет очень опасно. К сожалению, именно это сейчас мы наблюдаем на нашем родном юге", – написал журналист.

По словам Батурина, россияне требуют от похищенных признаваться в преступлениях, которые те не совершали: сниматься в абсурдных пропагандистских видео, рассказывать о том, как "лично взрывали Антоновский мост", "служили наводчиками по целям оккупационных войск".

Число незаконно похищенных людей растет с каждым днем и известна лишь часть этих трагических историй, отметил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)