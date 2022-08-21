ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усилили фильтрацию и стали чаще похищать людей в Херсонской области – замглавы облсовета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты регулярно похищают людей на захваченных ими территориях
Оккупанты регулярно похищают людей на захваченных ими территориях
Фото: EPA

В последние недели в Херсонской области российские захватчики усилили масштаб фильтрационных мероприятий. Об этом в комментарии "Укринформу" сказал 21 августа первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Число похищенных российскими захватчиками жителей Херсонской области увеличилось в разы. Под ударом – волонтеры, которые работают на захваченных территориях, председатели ОСМД, которые отказываются от сотрудничества с оккупантами", – подчеркнул Соболевский.

Также, по его словам, опасно оставаться на захваченных россиянами территориях учителям.

Он отметил, что если захватчики хотят заставить сотрудничать, например, кого-то из супругов, то могут забрать обоих.

Каховский журналист Олег Батурин, который прошел через похищение военными РФ, в Facebook посоветовал жителям региона избегать мест, где могут находиться россияне. По его информации, в последнее время российские захватчики стали более жестоко относиться к заложникам – избежать пыток, избиения до бессознательного состояния, а то и до смерти, становится все сложнее.

"Чтобы хоть как-то уберечь себя от похищений и пыток, тем, кто остается на оккупированной территории, следует избегать мест, где могут находиться российские палачи, – например, таких опасных, их блокпосты, как на дороге через Каховскую ГЭС", – отметил Батурин.

По его словам, сейчас следует избегать и поездок через оккупированный Крым, особенно мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет..

"Я предполагал, что рано или поздно "окно возможностей", "окно" относительно безопасных вариантов выезда из Херсона закроется и что оставаться дальше в области будет очень опасно. К сожалению, именно это сейчас мы наблюдаем на нашем родном юге", – написал журналист.

По словам Батурина, россияне требуют от похищенных признаваться в преступлениях, которые те не совершали: сниматься в абсурдных пропагандистских видео, рассказывать о том, как "лично взрывали Антоновский мост", "служили наводчиками по целям оккупационных войск".

Число незаконно похищенных людей растет с каждым днем и известна лишь часть этих трагических историй, отметил журналист.

https://www.facebook.com/oleh.baturin/posts/pfbid0szJTxU7yAevYCtLqyEdqzhkLxznH1zWMs1rPG4uQ2QzrpczRXHXKMa2DBTyBNWJfl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

В начале июня постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что "в подвалах" в Херсонской области оккупанты удерживают порядка 600 человек, их пытают.

Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Теги: оккупация, Херсонская область, похищение, заложники, война России против Украины, российские оккупанты, Олег Батурин, Юрий Соболевский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (172134)
2
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (162815)
3
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (131536)
4
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (76406)
5
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи (70690)
6
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу (58215)
7
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе (53605)
8
"Как из фильма ужасов", "Просто фу". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео (46539)
 
 
 
 