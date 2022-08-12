"Все в лучших традициях 30-х годов СССР". Оккупанты провели в Херсоне серию ночных обысков и задержаний

Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения Фото: ЕРА

"Есть информация о том, что орки опять провели серию ночных обысков/задержаний. Все в лучших традициях 30-х годов СССР. Для людей гораздо страшнее не звуки прилетов, когда работают ВСУ, а шум мотора военного "Урала", ругань с русским акцентом у себя во дворе и мысли, за кем приехали в этот раз. Держитесь, друзья, ВСУ близко!" – написал Соболевский.

Помимо этого, он отметил, что в Херсоне и в районе Новой Каховки Херсонской области звучали взрывы.

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