"Все в лучших традициях 30-х годов СССР". Оккупанты провели в Херсоне серию ночных обысков и задержаний

"Есть информация о том, что орки опять провели серию ночных обысков/задержаний. Все в лучших традициях 30-х годов СССР. Для людей гораздо страшнее не звуки прилетов, когда работают ВСУ, а шум мотора военного "Урала", ругань с русским акцентом у себя во дворе и мысли, за кем приехали в этот раз. Держитесь, друзья, ВСУ близко!" – написал Соболевский.
Помимо этого, он отметил, что в Херсоне и в районе Новой Каховки Херсонской области звучали взрывы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.