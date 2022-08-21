Число смертей в эвакуационных колоннах в Запорожской области превысило десяток – мэр Мелитополя

Оккупанты в Запорожской области не пропускают эвакуационные колонны по несколько дней Фото: EPA (архив)

"Сегодня в очереди автомобилей в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4 тыс. тысячами людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах", – написал Федоров.

Он отметил, что оккупанты по несколько дней не пропускают эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье.

По словам Федорова, число смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, "уже превысило десяток".

"Однако оккупантов это не смущает – каждый день они издеваются над нашими людьми, желающими убежать от "русского мира", – подытожил он.

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