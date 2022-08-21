Число смертей в эвакуационных колоннах в Запорожской области превысило десяток – мэр Мелитополя

"Сегодня в очереди автомобилей в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4 тыс. тысячами людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах", – написал Федоров.
Он отметил, что оккупанты по несколько дней не пропускают эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье.
По словам Федорова, число смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, "уже превысило десяток".
"Однако оккупантов это не смущает – каждый день они издеваются над нашими людьми, желающими убежать от "русского мира", – подытожил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.
По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.