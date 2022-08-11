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Верещук: С начала августа временно оккупированные территории покинули 12 тыс. человек

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о ситуации с эвакуацией
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о ситуации с эвакуацией
Скриншот: Media Center Ukraine / YouTube

С начала августа временно оккупированные территории Украины покинули 12 тыс. человек. Об этом 11 августа на брифинге сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Трансляция велась на YouTube-канале медиацентра "Украина".

По ее словам, Херсонскую область за последние 10 дней покинули почти 5 тыс. человек, в основном это были женщины с детьми.

Верещук отметила, что 5123 человека выехали из Бердянска, Мелитополя, Энергодара. Из Харьковской области выехал 1681 человек.

"Всего с временно оккупированных территорий выехали по состоянию на сегодня с начала августа 12 054 человека, из них 3517 детей", – сказала Верещук.

Также она рассказала, что впервые была осуществлена эвакуация из Донецкой области, в результате которой удалось вывезти 3908 человек.

"Обязательная эвакуация из Донецкой области осуществляется впервые, и она пока единственная. Но наши прогнозы и наш анализ указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах. Мы видим сейчас ухудшение ситуации. А с наступлением осенне-зимнего отопительного периода она точно ухудшится, предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено", – сказала Верещук.

Министр добавила, что сегодня в Донецкой области еще остаются около 50 тыс. детей, которых необходимо эвакуировать.

Контекст:

2 августа Кабмин принял распоряжение об обязательной эвакуации жителей Донецкой области в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

Жители региона, которые не согласны эвакуироваться, должны будут "подписать, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь", – отмечала Верещук.

Вице-премьер заявляла, что из Донецкой области планируют эвакуировать около 200 тыс. человек.

Теги: Донецкая область, Харьковская область, эвакуация, Ирина Верещук, война России против Украины, Закарпатская область
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