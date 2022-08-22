В Херсонской области оккупанты заменили стелу "Украина единая" на бюст Ленина

Это произошло в поселке Горностаевка Каховского района. Оккупанты разрушили стелу "Украина единая", которая стояла в центре населенного пункта, а бюст Ленина установили на ее месте.
В ОВА также рассказали, что оккупанты усиливают фильтрационные меры в Херсонской области накануне Дня Независимости Украины. По всей территории области военные России проводят обыски и проверки, в том числе ищут оружие и проверяют телефоны и компьютеры на следы коммуникаций с СБУ или ВСУ.
Ситуация в Херсонской области остается тяжелой, продолжаются активные боевые действия. Населенные пункты, расположенные у линии фронта, подвергаются постоянным обстрелам. Местные жители вынуждены жить без медикаментов, еды, света и воды. Завезти продукцию или отремонтировать сети практически невозможно из-за боевых действий.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.