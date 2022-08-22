В Херсонской области оккупанты заменили стелу "Украина единая" на бюст Ленина

Это произошло в поселке Горностаевка Каховского района. Оккупанты разрушили стелу "Украина единая", которая стояла в центре населенного пункта, а бюст Ленина установили на ее месте.

В ОВА также рассказали, что оккупанты усиливают фильтрационные меры в Херсонской области накануне Дня Независимости Украины. По всей территории области военные России проводят обыски и проверки, в том числе ищут оружие и проверяют телефоны и компьютеры на следы коммуникаций с СБУ или ВСУ.

Ситуация в Херсонской области остается тяжелой, продолжаются активные боевые действия. Населенные пункты, расположенные у линии фронта, подвергаются постоянным обстрелам. Местные жители вынуждены жить без медикаментов, еды, света и воды. Завезти продукцию или отремонтировать сети практически невозможно из-за боевых действий.