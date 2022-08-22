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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты заменили стелу "Украина единая" на бюст Ленина

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Оккупанты усиливают фильтрационные меры в Херсонской области накануне Дня Независимости Украины
Оккупанты усиливают фильтрационные меры в Херсонской области накануне Дня Независимости Украины
Фото: EPA

В оккупированной Херсонской области россияне заменили стелу "Украина единая" на бюст коммунистического вождя Владимира Ленина. Об этом 21 августа сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Это произошло в поселке Горностаевка Каховского района. Оккупанты разрушили стелу "Украина единая", которая стояла в центре населенного пункта, а бюст Ленина установили на ее месте.

В ОВА также рассказали, что оккупанты усиливают фильтрационные меры в Херсонской области накануне Дня Независимости Украины. По всей территории области военные России проводят обыски и проверки, в том числе ищут оружие и проверяют телефоны и компьютеры на следы коммуникаций с СБУ или ВСУ.

Ситуация в Херсонской области остается тяжелой, продолжаются активные боевые действия. Населенные пункты, расположенные у линии фронта, подвергаются постоянным обстрелам. Местные жители вынуждены жить без медикаментов, еды, света и воды. Завезти продукцию или отремонтировать сети практически невозможно из-за боевых действий.

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Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Ленин, война, Херсонская область, Херсонская ОГА, война России против Украины
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