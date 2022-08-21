Оккупанты угрожают выселением жителям Херсонской области, которые не хотят отдавать детей учиться в школах по "российским программам" – ОВА

"В Херсонской области россияне оказывают давление на родителей, которые не отдают своих детей на обучение в захваченных школах. С сентября в захваченных учебных заведениях области захватчики планируют начать учебный год по российским программам. Семьям, которые отказываются отдавать на такое обучение своих детей, угрожают выселением и конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Янушевич отметил, что "для предупреждения" все родители, не подающие заявления об обучении своих детей в захваченных школах, будут оштрафованы на 148 тыс. руб. (почти $2500).

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