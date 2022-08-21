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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты угрожают выселением жителям Херсонской области, которые не хотят отдавать детей учиться в школах по "российским программам" – ОВА

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Оккупанты хотят обучать детей по "российским программам"
Оккупанты хотят обучать детей по "российским программам"
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты в Херсонской области угрожают родителям, которые не хотят отдавать детей в школы, где планируют начать обучение по "российским программам". Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич 20 августа.

"В Херсонской области россияне оказывают давление на родителей, которые не отдают своих детей на обучение в захваченных школах. С сентября в захваченных учебных заведениях области захватчики планируют начать учебный год по российским программам. Семьям, которые отказываются отдавать на такое обучение своих детей, угрожают выселением и конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Янушевич отметил, что "для предупреждения" все родители, не подающие заявления об обучении своих детей в захваченных школах, будут оштрафованы на 148 тыс. руб. (почти $2500).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

В начале июня постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что "в подвалах" в Херсонской области оккупанты удерживают порядка 600 человек, их пытают.

Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оккупация, Херсонская область, дети, война России против Украины, школы, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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