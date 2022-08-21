Оккупанты угрожают выселением жителям Херсонской области, которые не хотят отдавать детей учиться в школах по "российским программам" – ОВА

"В Херсонской области россияне оказывают давление на родителей, которые не отдают своих детей на обучение в захваченных школах. С сентября в захваченных учебных заведениях области захватчики планируют начать учебный год по российским программам. Семьям, которые отказываются отдавать на такое обучение своих детей, угрожают выселением и конфискацией имущества", – говорится в сообщении.
Янушевич отметил, что "для предупреждения" все родители, не подающие заявления об обучении своих детей в захваченных школах, будут оштрафованы на 148 тыс. руб. (почти $2500).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
В начале июня постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что "в подвалах" в Херсонской области оккупанты удерживают порядка 600 человек, их пытают.
Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.