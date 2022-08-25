Войска РФ пытались вести штурм и наступление на нескольких направлениях, но успеха не имели – Генштаб ВСУ

"На славянском направлении под огневое влияние ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка. Враг вел штурмовые действия в направлении Пасека – Долина, успеха не имел, отошел. На краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка. Также войска РФ задействовали авиацию для ударов вблизи Соледара и Зайцева.

"[Враг] безуспешно пытался вести наступление по направлению Травневое – Кодема. На авдеевском направлении противник нанес огненное поражение по районам Покровска, Нетайлового, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка. Вражеская авиация действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского. Противник пытался вести наступление в направлении Пески – Первомайское, успеха не имел, отошел", – сообщили в Генштабе.

На новопавловском направлении оккупанты вели обстрелы из танков и артиллерии разных типов вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки, а также наносили авиаудары возле Владимировки, Угледара и Павловки.

"На запорожском направлении противник обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Камышеваха, Гуляйпольское, Червоне, Чаривне Времивка, Орехов, Щербаки, Зализнычне, Новоселка, Бурлацкое, Свободное Поле, Шевченко и Новоданиловка. Нанес авиаудары недалеко от Орехова, Гуляйпольского и Щербаков. На южнобугском направлении оккупанты осуществляли обстрелы наших позиций и гражданской инфраструктуры из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанесли авиаудар в районе населенного пункта Белая Криница", – говорится в сообщении.

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