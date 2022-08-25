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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ пытались вести штурм и наступление на нескольких направлениях, но успеха не имели – Генштаб ВСУ

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Оккупанты успеха не имели, отметили в Генштабе
Оккупанты успеха не имели, отметили в Генштабе
Фото: EPA

Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия и наступление на нескольких направлениях, но успеха не имели. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 25 августа.

"На славянском направлении под огневое влияние ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка. Враг вел штурмовые действия в направлении Пасека – Долина, успеха не имел, отошел. На краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка. Также войска РФ задействовали авиацию для ударов вблизи Соледара и Зайцева.

"[Враг] безуспешно пытался вести наступление по направлению Травневое – Кодема. На авдеевском направлении противник нанес огненное поражение по районам Покровска, Нетайлового, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка. Вражеская авиация действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского. Противник пытался вести наступление в направлении Пески – Первомайское, успеха не имел, отошел", – сообщили в Генштабе.

На новопавловском направлении оккупанты вели обстрелы из танков и артиллерии разных типов вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки, а также наносили авиаудары возле Владимировки, Угледара и Павловки.

"На запорожском направлении противник обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Камышеваха, Гуляйпольское, Червоне, Чаривне Времивка, Орехов, Щербаки, Зализнычне, Новоселка, Бурлацкое, Свободное Поле, Шевченко и Новоданиловка. Нанес авиаудары недалеко от Орехова, Гуляйпольского и Щербаков. На южнобугском направлении оккупанты осуществляли обстрелы наших позиций и гражданской инфраструктуры из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанесли авиаудар в районе населенного пункта Белая Криница", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02gTie8gw3TKSbMaxk6Tt5BYzEK3qWhefdmLqb7sZ3gvjSe49YDV4V8vrjTjCx69dul

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, война России против Украины
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