Ночью в Киевской области прогремели взрывы – глава ОВА

"Есть информация о нескольких звуках взрывов в одной из общин Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают", – написал он.
Кулеба призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.