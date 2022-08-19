Оккупанты из 64-й бригады, которая совершала преступления под Киевом, хотят сбежать с войны – росСМИ

После того как издание выпустило расследование о событиях в Андреевке под Киевом, где "российские солдаты занимались мародерством и убивали мирных жителей", с редакцией связались сослуживцы Даниила Фролкина, 21-летнего контрактника, о котором идет речь в расследовании.
По словам одного из анонимных собеседников, которого перебросили на херсонское направление, 80% бойцов бригады, как и он сам, хотят уволиться. Этого им не дают сделать командиры, "посылая на три буквы", отметил солдат. Он рассказал, что его сослуживцы часто ходят "писать отказы", но их не отпускают со словами "иди служи". По пересказам знакомого собеседника издания, "увольняются уже за 700 человек".
Другой источник "Важных историй" также подтвердил, что командование бригады давало приказы "об убийстве мирных жителей". Также российские военные обворовывали дома местных. Например, он рассказал, что заместитель командира по тылу Вячеслав Клобуков украл сервиз, "чтобы командование кушало из красивой посуды". По словам военнослужащего, командование бригады докладывало вышестоящему руководству искаженную информацию об успехах на линии фронта и "заставляло солдат позировать для фотоотчетов на фоне боевых машин".
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона начали находить тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. Погибших от рук оккупантов мирных жителей продолжают находить и идентифицировать по сей день.
По состоянию на 17 июля в Киевской области уже обнаружено 1346 тел мирных жителей, убитых российскими военными.