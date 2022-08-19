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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из 64-й бригады, которая совершала преступления под Киевом, хотят сбежать с войны – росСМИ

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Российские солдаты 64-й мотострелковой бригады подтверждают, что их командование давало приказы убивать местных жителей во время оккупации Киевской области
Российские солдаты 64-й мотострелковой бригады подтверждают, что их командование давало приказы убивать местных жителей во время оккупации Киевской области
Фото: EPA

Около 700 российских контрактников хотят уволиться из 64-й мотострелковой бригады. Об этом 19 августа написало российское издание, которое специализируется на журналистских расследованиях, "Важные истории".

После того как издание выпустило расследование о событиях в Андреевке под Киевом, где "российские солдаты занимались мародерством и убивали мирных жителей", с редакцией связались сослуживцы Даниила Фролкина, 21-летнего контрактника, о котором идет речь в расследовании. 

По словам одного из анонимных собеседников, которого перебросили на херсонское направление, 80% бойцов бригады, как и он сам, хотят уволиться. Этого им не дают сделать командиры, "посылая на три буквы", отметил солдат. Он рассказал, что его сослуживцы часто ходят "писать отказы", но их не отпускают со словами "иди служи". По пересказам знакомого собеседника издания, "увольняются уже за 700 человек".

Другой источник "Важных историй" также подтвердил, что командование бригады давало приказы "об убийстве мирных жителей". Также российские военные обворовывали дома местных. Например, он рассказал, что заместитель командира по тылу Вячеслав Клобуков украл сервиз, "чтобы командование кушало из красивой посуды". По словам военнослужащего, командование бригады докладывало вышестоящему руководству искаженную информацию об успехах на линии фронта и "заставляло солдат позировать для фотоотчетов на фоне боевых машин". 

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона начали находить тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. Погибших от рук оккупантов мирных жителей продолжают находить и идентифицировать по сей день.

По состоянию на 17 июля в Киевской области уже обнаружено 1346 тел мирных жителей, убитых российскими военными.

Теги: оккупация, Киевская область, Андреевка, российская агрессия, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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