Оккупанты из 64-й бригады, которая совершала преступления под Киевом, хотят сбежать с войны – росСМИ

Российские солдаты 64-й мотострелковой бригады подтверждают, что их командование давало приказы убивать местных жителей во время оккупации Киевской области Фото: EPA

После того как издание выпустило расследование о событиях в Андреевке под Киевом, где "российские солдаты занимались мародерством и убивали мирных жителей", с редакцией связались сослуживцы Даниила Фролкина, 21-летнего контрактника, о котором идет речь в расследовании.

По словам одного из анонимных собеседников, которого перебросили на херсонское направление, 80% бойцов бригады, как и он сам, хотят уволиться. Этого им не дают сделать командиры, "посылая на три буквы", отметил солдат. Он рассказал, что его сослуживцы часто ходят "писать отказы", но их не отпускают со словами "иди служи". По пересказам знакомого собеседника издания, "увольняются уже за 700 человек".

Другой источник "Важных историй" также подтвердил, что командование бригады давало приказы "об убийстве мирных жителей". Также российские военные обворовывали дома местных. Например, он рассказал, что заместитель командира по тылу Вячеслав Клобуков украл сервиз, "чтобы командование кушало из красивой посуды". По словам военнослужащего, командование бригады докладывало вышестоящему руководству искаженную информацию об успехах на линии фронта и "заставляло солдат позировать для фотоотчетов на фоне боевых машин".