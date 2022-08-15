СМИ позвонили российским военным, которые в Киевской области делали селфи на украденный телефон. Один из них признался в убийстве

Фролкин отобрал телефон у жителей Андреевки Киевской области. Он признался в убийстве гражданского в этом населенном пункте Фото: slidstvo.info

Это служащие 64-й мотострелковой бригады Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов и Иван Шепеленко. Фролкин уже фигурировал в расследовании украинского "Слідства.Інфо". Это он отобрал телефон у местных пенсионеров Леонида и Татьяны Удодов. Уже после деоккупации Леониду Удоду удалось забрать смартфон – и там он обнаружил 25 снимков с оккупантами.

Жители Андреевки опознали Фролкина, Данилова, Глотова и Шепеленко. По их словам, эти четверо оккупантов причастны к мародерству, грабежам и убийствам.

Фотографировались они в доме Анатолия Даниленко. Он рассказал "Важным историям", что россияне вынудили его семью покинуть дом в течение нескольких часов.

"Тесть Анатолия, Петро Ефремович Кравченко, работал в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Он пережил российскую оккупацию и умер 29 мая. Это с его медалями на фотографиях из украденного телефона позирует служащий 64-й бригады Даниил Фролкин. Даниленко говорит, что после ухода российских войск медали тестя пропали из дома. Вместе с медалями исчезли два телевизора, микроволновая печь, электрическая духовка и запасы кошачьего корма. На потолке в двухэтажном кирпичном доме Анатолия, который он строил последние 15 лет, – дыры от пуль. На стене кухни – бордово-красные разводы. Хозяин дома предполагает, что оккупанты открывали вишневую настойку и расплескали ее", – говорится в публикации.

"Важные истории" позвонили "героям" снимков, сделанных в доме Даниленко. Один из них – Фролкин – признался в убийстве.

"Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х...й не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта. И после этого я хочу заявить: примите меры к наказанию командиров – Омурбекова Азатбека Асанбековича, гвардии полковника, гвардии подполковника Дмитренко, зампотылу нашей бригады полковника Клобукова, и начальника разведки подполковника Романенко. Он руководил разведкой, которая х...ево проводила разведку и вела наших людей на смерть. Также заместитель командира бригады подполковник Прокурат дал приказ расстреливать", – сказал он журналистке во время видеосозвона по мессенджеру.

В ходе телефонной беседы он не признавался в убийстве. На вопрос, за что нужно наказывать командование, он сказал, что оно "не считает рядовых солдат за людей".

Омурбеков, по его словам весь период оккупации (с конца февраля до начала апреля) "просидел в подвале школы", где россияне устроили штаб.

Также Фролкин уточнил, что имел в виду, когда говорил о расстреле гражданского населения. По словам оккупанта, он убил человека во время "обыска".

"Мы завели командиров в три дома, они (жители. – "ГОРДОН") показали дома. В домах были не их фотографии. То есть это не их дома были по факту. Третий вообще в развалине какой-то жил. При них была пачка денег: гривны, баксы, всякая х...йня. Подполковник, который был с нами, Александр Прокурат, забрал эти деньги себе, а остальное – документы, телефоны – отдал нам и сказал: "Их в расход". Все, я пошел и [одного из них] в расход пустил", – сказал он. Фролкин утверждает, что застрелил одного гражданского. По мнению оккупанта, убитый сдавал координаты россиян Вооруженным силам Украины. Но родные убитого говорят, что мужчина "просто снимал все, что видел".

Всего за время оккупации в Андреевке оккупанты убили 13 человек, отмечают "Важные истории".

ВИДЕО

Видео: Важные истории / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)