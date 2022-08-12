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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ заявила об идентификации друга Кадырова, который пытал подростка в Киевской области

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Украинские следствие объявило Бисаеву о подозрении
Украинские следствие объявило Бисаеву о подозрении
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины 12 августа заявила, что идентифицировала российского военного преступника, который издевался над мирными людьми во время оккупации РФ одного из поселков в Киевской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, среди потерпевших от его действий были несовершеннолетние.

"Злоумышленником оказался командир ОМОНа Росгвардии в Чеченской Республике Ахмат – Бисаев Анзор Саладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение [главы Чечни Рамзана] Кадырова. В начале марта, находясь на территории поселка Бабинцы Бучанского района, захватчик вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных местных домов и похитил подростка. Под дулом пистолета и приставляя нож к голове, захватчики требовали от него информацию о расположении украинских войск. Когда пытки не принесли "желаемого результата", парня посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательство, применяя насилие и угрозы физической расправы", – говорится в сообщении.

После деоккупации Киевской области подозреваемый сбежал в Россию. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

На территорию Киевской области российские военные зашли 24 февраля. Они пытались захватить столицу, чтобы сместить действующую власть. По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился.

2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.

Теги: СБУ, Чечня, Рамзан Кадыров, оккупация, Киевская область, война России против Украины
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