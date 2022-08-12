СБУ заявила об идентификации друга Кадырова, который пытал подростка в Киевской области

По данным следствия, среди потерпевших от его действий были несовершеннолетние.
"Злоумышленником оказался командир ОМОНа Росгвардии в Чеченской Республике Ахмат – Бисаев Анзор Саладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение [главы Чечни Рамзана] Кадырова. В начале марта, находясь на территории поселка Бабинцы Бучанского района, захватчик вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных местных домов и похитил подростка. Под дулом пистолета и приставляя нож к голове, захватчики требовали от него информацию о расположении украинских войск. Когда пытки не принесли "желаемого результата", парня посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательство, применяя насилие и угрозы физической расправы", – говорится в сообщении.
После деоккупации Киевской области подозреваемый сбежал в Россию. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
На территорию Киевской области российские военные зашли 24 февраля. Они пытались захватить столицу, чтобы сместить действующую власть. По данным Службы безопасности Украины, президент РФ Владимир Путин планировал блицкриг, но он провалился.
2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.