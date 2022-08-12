СБУ заявила об идентификации друга Кадырова, который пытал подростка в Киевской области

По данным следствия, среди потерпевших от его действий были несовершеннолетние.

"Злоумышленником оказался командир ОМОНа Росгвардии в Чеченской Республике Ахмат – Бисаев Анзор Саладиевич. Этот оккупант входил в ближайшее окружение [главы Чечни Рамзана] Кадырова. В начале марта, находясь на территории поселка Бабинцы Бучанского района, захватчик вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных местных домов и похитил подростка. Под дулом пистолета и приставляя нож к голове, захватчики требовали от него информацию о расположении украинских войск. Когда пытки не принесли "желаемого результата", парня посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательство, применяя насилие и угрозы физической расправы", – говорится в сообщении.

После деоккупации Киевской области подозреваемый сбежал в Россию. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).