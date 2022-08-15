В Буче похоронили еще 35 неопознанных погибших

"Это обычные люди, убитые россиянами за то, что они украинцы. Они убегали от войны и были расстреляны в машинах. Их убили в собственных дворах. Замучили в подвалах. На прошлой неделе 35 человек похоронили в отдельных могилах. Но вместо имени – номер. В общей сложности оставались неидентифицированными около полусотни гражданских. У всех взяты образцы ДНК", – рассказал он.

Кулеба подчеркнул, что россияне будут нести ответственность за каждое преступление, за каждое варварское убийство или издевательство.

"Мы со своей стороны совершаем все необходимое и фиксируем эти преступления, свидетельствующие о геноциде украинцев", – добавил глава ОВА.