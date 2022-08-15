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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Буче похоронили еще 35 неопознанных погибших

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В Буче похоронили уже 35 неопознанных местных жителей
В Буче похоронили уже 35 неопознанных местных жителей
Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram

В Буче Киевской области продолжается захоронение погибших от рук российских оккупантов гражданских, тела которых остались неопознанными. Об этом в Telegram написал председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Это обычные люди, убитые россиянами за то, что они украинцы. Они убегали от войны и были расстреляны в машинах. Их убили в собственных дворах. Замучили в подвалах. На прошлой неделе 35 человек похоронили в отдельных могилах. Но вместо имени – номер. В общей сложности оставались неидентифицированными около полусотни гражданских. У всех взяты образцы ДНК", – рассказал он.

Кулеба подчеркнул, что россияне будут нести ответственность за каждое преступление, за каждое варварское убийство или издевательство. 

"Мы со своей стороны совершаем все необходимое и фиксируем эти преступления, свидетельствующие о геноциде украинцев", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни войны. Прорваться в Киев им не удалось, а ко 2 апреля украинским военным удалось полностью освободить Киевскую область от оккупантов.

Впоследствии в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.

9 августа в Буче началось захоронение неопознанных останков местных жителей, обнаруженных после деоккупации района. Тогда похоронили 15 человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: убийство, война, Киевская область, Буча, война России против Украины, массовые захоронения, российские оккупанты
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