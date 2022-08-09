В Буче похоронили 15 человек, которые погибли во время оккупации и так и не были опознаны

По ее словам, 9 августа после проведенных в городском морге исследований земле преданы тела 14 мужчин и одной женщины.

По данным горсовета, тела восьмерых мужчин нашли в селе Мироцкое. По предварительной информации, оккупанты их пытали, а потом расстреляли, на всех – следы издевательств и пулевые ранения, в том числе в голову.

"Мы подозреваем, что эти люди захвачены в Буче, но замучены в Мироцком. Соответственно, мы должны их похоронить", – говорит она.

В комментарии для журналистов, который городской совет опубликовал в Facebook, чиновница проинформировала, что в мирное время местная власть обязана предавать земле невостребованные останки через месяц после смерти.

В Буче первые тела стали собирать со дня освобождения, 2 апреля, с того времени, по словам Скорик-Шкаровской, город максимально способствовал тому, чтобы погибших опознали и передали семье.

"Если так получится, что найдутся родные кого-то из них, будет на могиле номерная табличка, при установлении родства по ДНК можно будет или заменить табличку, или перехоронить так, как захотят родные", – отметила она.