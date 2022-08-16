В Киевской области нашли тела 1352 убитых россиянами мирных жителей – полиция

По состоянию на 17 июля было известно о 1346 найденных телах мирных жителей, убитых российскими военными.
Глава управления полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что 15 августа между селами Здвижевка и Блиставица Бучанского района нашли еще одно тело убитого оккупантами украинца. Это 57-летний мужчина, его личность уже установлена.
"28 февраля он вместе с семьей пытался выехать на безопасную территорию на гражданском автомобиле. Но во время движения их автомобиль расстреляли солдаты армии РФ. В результате этот мужчина погиб, также была убита его жена и их старший 17-летний сын. И две его собаки были тоже убиты", – сказал полицейский.
Выжили только пожилая женщина, теща этого мужчины, и девочка пяти лет, получившая пулевое ранение головы. Девочке оказали помощь и сейчас она находится в безопасности, уточнил полицейский.
Он добавил, что в Киевской области большинство людей были убиты непосредственно из стрелкового оружия, то есть расстреляны.
Начальник полиции Киевской области отметил, что правоохранители постоянно работают над установлением россиян, которые убивали украинцев. Уже есть информация о примерно 3 тыс. человек из армии РФ, которые находились непосредственно на территории Киевской области и совершали здесь преступления.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона начали находить тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах или просто в лесу.
Погибших от рук оккупантов мирных жителей продолжают находить и идентифицировать по сей день. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.
9 августа в Буче началось захоронение неопознанных останков местных жителей, обнаруженных после деоккупации района. Похоронили с номерами вместо имен на табличках уже 35 человек, остаются неидентифицированными еще около 50, сообщил 15 августа глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.