ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области нашли тела 1352 убитых россиянами мирных жителей – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Погибших от рук оккупантов украинцев в Киевской области продолжают находить по сей день, опознать удается не всех
Погибших от рук оккупантов украинцев в Киевской области продолжают находить по сей день, опознать удается не всех
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения правоохранители обнаружили в побывавших под оккупацией районах Киевской области 1352 тела убитых мирных жителей. Об этом сообщили в Facebook областного управления полиции 15 августа.

По состоянию на 17 июля было известно о 1346 найденных телах мирных жителей, убитых российскими военными.

Глава управления полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что 15 августа между селами Здвижевка и Блиставица Бучанского района нашли еще одно тело убитого оккупантами украинца. Это 57-летний мужчина, его личность уже установлена.

"28 февраля он вместе с семьей пытался выехать на безопасную территорию на гражданском автомобиле. Но во время движения их автомобиль расстреляли солдаты армии РФ. В результате этот мужчина погиб, также была убита его жена и их старший 17-летний сын. И две его собаки были тоже убиты", – сказал полицейский.

Выжили только пожилая женщина, теща этого мужчины, и девочка пяти лет, получившая пулевое ранение головы. Девочке оказали помощь и сейчас она находится в безопасности, уточнил полицейский.

Он добавил, что в Киевской области большинство людей были убиты непосредственно из стрелкового оружия, то есть расстреляны.

Начальник полиции Киевской области отметил, что правоохранители постоянно работают над установлением россиян, которые убивали украинцев. Уже есть информация о примерно 3 тыс. человек из армии РФ, которые находились непосредственно на территории Киевской области и совершали здесь преступления.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/videos/597753588453149/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона начали находить тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах или просто в лесу.

Погибших от рук оккупантов мирных жителей продолжают находить и идентифицировать по сей день. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.

9 августа в Буче началось захоронение неопознанных останков местных жителей, обнаруженных после деоккупации района. Похоронили с номерами вместо имен на табличках уже 35 человек, остаются неидентифицированными еще около 50, сообщил 15 августа глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.

Теги: полиция, оккупация, Киевская область, война России против Украины, погибшие, Андрей Небытов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (43373)
2
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (39265)
3
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (33122)
4
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (28924)
5
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (23607)
6
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (18026)
7
Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой (17990)
8
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео (13255)
 
 
 
 