В Киевской области нашли тела 1352 убитых россиянами мирных жителей – полиция

Погибших от рук оккупантов украинцев в Киевской области продолжают находить по сей день, опознать удается не всех Фото: EPA

По состоянию на 17 июля было известно о 1346 найденных телах мирных жителей, убитых российскими военными.

Глава управления полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что 15 августа между селами Здвижевка и Блиставица Бучанского района нашли еще одно тело убитого оккупантами украинца. Это 57-летний мужчина, его личность уже установлена.

"28 февраля он вместе с семьей пытался выехать на безопасную территорию на гражданском автомобиле. Но во время движения их автомобиль расстреляли солдаты армии РФ. В результате этот мужчина погиб, также была убита его жена и их старший 17-летний сын. И две его собаки были тоже убиты", – сказал полицейский.

Выжили только пожилая женщина, теща этого мужчины, и девочка пяти лет, получившая пулевое ранение головы. Девочке оказали помощь и сейчас она находится в безопасности, уточнил полицейский.

Он добавил, что в Киевской области большинство людей были убиты непосредственно из стрелкового оружия, то есть расстреляны.

Начальник полиции Киевской области отметил, что правоохранители постоянно работают над установлением россиян, которые убивали украинцев. Уже есть информация о примерно 3 тыс. человек из армии РФ, которые находились непосредственно на территории Киевской области и совершали здесь преступления.

Война России против Украины. Главное (обновляется)