Жителей Киевской области предупредили о взрывах

"В Киевской области сегодня может быть шумно – продолжаются плановые мероприятия наших сил обороны, в течение дня также возможны звуки взрывов", – говорится в сообщении.

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Правоохранители обнаружили тела уже 1288 человек, убитых оккупантами.

Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщали в МВД. Полиция призывала жителей деоккупированных районов быть осторожными и избегать полевых и лесных дорог.

В МВД отмечали, что по состоянию на 20 мая в Киевской области разминированы только ключевые магистральные автодороги.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", что взрывотехники разминировали уже более 3 тыс. га территории в освобожденных от российских оккупантов районах.