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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США выделят Украине на разминирование $89 млн

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С помощью выделяемых США средств удастся профинансировать 100 групп по разминированию
С помощью выделяемых США средств удастся профинансировать 100 групп по разминированию
Фото: ДСНС України / Telegram

Государственный департамент США утвердил выделение Украине помощи в размере $89 млн на разминирование территории. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепа США, опубликованном 9 августа.

Средства профинансируют около 100 групп по разминированию, а также обучение и оснащение "для укрепления потенциала Украины по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов", говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-релизе, взрывоопасные объекты блокируют доступ к сельскохозяйственным угодьям, задерживают работы по восстановлению, не позволяют перемещенным лицам вернуться в свои дома, а также "продолжают убивать и калечить мирных жителей".

"По оценкам правительства Украины, 160 тыс. км² земли могут быть заминированы – а это примерно площадь Вирджинии, Мэриленда и Коннектикута вместе взятых", – добавили в Госдепе США.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

8 августа в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.

Теги: США, Украина, правительство, российская агрессия, война России против Украины, разминирование, взрывы, восстановление
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