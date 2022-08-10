США выделят Украине на разминирование $89 млн

Средства профинансируют около 100 групп по разминированию, а также обучение и оснащение "для укрепления потенциала Украины по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов", говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-релизе, взрывоопасные объекты блокируют доступ к сельскохозяйственным угодьям, задерживают работы по восстановлению, не позволяют перемещенным лицам вернуться в свои дома, а также "продолжают убивать и калечить мирных жителей".

"По оценкам правительства Украины, 160 тыс. км² земли могут быть заминированы – а это примерно площадь Вирджинии, Мэриленда и Коннектикута вместе взятых", – добавили в Госдепе США.