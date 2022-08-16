Восьми российским оккупантам, которые занимались мародерством в Буче, объявили о подозрении – СБУ

Среди подозреваемых – военнослужащие Росгвардии и вооруженных сил РФ.

"Находясь на временно оккупированных территориях Киевской области, эти захватчики проводили так называемые зачистки населенных пунктов: грабили имущество местных жителей и мародерили брошенные дома, чтобы потом отправить все это своим родным", – говорится в сообщении.

По данным следствия, большинство подозреваемых – военнослужащие в/ч 6720 Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Также среди них есть десантник-гвардеец из оккупированного Крыма.

"В частности, с 24 февраля по 31 марта на территории временно оккупированной Бучи эти российские военные награбили себе "трофеи" – компьютерную и бытовую технику, ювелирные изделия, гаджеты, одежду, продукты питания и другое. Задокументировано, что впоследствии злоумышленники отправляли украденное имущество родным в почтовых отправлениях из белорусского Мозыря. Эти посылки назначались адресатам в Алтайском и Хабаровском краях, на Сахалине", – сообщили в СБУ.

Оккупантам объявили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает от восьми до 12 лет лишения свободы.

Инфографика: ssu.gov.ua