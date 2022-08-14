"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"

В Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия Фото: ЕРА

По словам женщины, когда она оказалась в центре города, один из оккупантов, который находился в военной машине, выстрелил в нее. Женщина очнулась, когда было уже темно, – ноги не двигались. Двое оккупантов оттащили ее с дороги и бросили возле здания.

"Они подняли меня под руки, потащили под здание и там бросили. Думали, что я мертва. Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы", – рассказывает женщина.

Местный житель нашел ее лежащий возле здания 13 марта, на строительной тачке отвез в больницу.

Осмотрев пациенту, медики заявили, что пуля попала в позвоночник, раздробила кость и повредила спинной мозг, что стало причиной обездвиженности нижней части тела. Сама пуля оказалась на стенке аорты.

В настоящее время Ольга проходит реабилитацию в Германии, после чего планирует вернуться в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)