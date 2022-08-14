"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"

По словам женщины, когда она оказалась в центре города, один из оккупантов, который находился в военной машине, выстрелил в нее. Женщина очнулась, когда было уже темно, – ноги не двигались. Двое оккупантов оттащили ее с дороги и бросили возле здания.
"Они подняли меня под руки, потащили под здание и там бросили. Думали, что я мертва. Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы", – рассказывает женщина.
Местный житель нашел ее лежащий возле здания 13 марта, на строительной тачке отвез в больницу.
Осмотрев пациенту, медики заявили, что пуля попала в позвоночник, раздробила кость и повредила спинной мозг, что стало причиной обездвиженности нижней части тела. Сама пуля оказалась на стенке аорты.
В настоящее время Ольга проходит реабилитацию в Германии, после чего планирует вернуться в Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.
2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.