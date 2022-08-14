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14 августа, 2022
 
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"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия
В Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия
Фото: ЕРА

Жительница Бучи Ольга 10 марта вышла за водой и была ранена российскими оккупантами. Двое суток она пролежала на улице и выжила только благодаря тому, что притворилась мертвой. Свою историю Ольга рассказал для музея "Голоса Мирных", ее можно посмотреть и послушать по ссылке.

По словам женщины, когда она оказалась в центре города, один из оккупантов, который находился в военной машине, выстрелил в нее. Женщина очнулась, когда было уже темно, – ноги не двигались. Двое оккупантов оттащили ее с дороги и бросили возле здания.

"Они подняли меня под руки, потащили под здание и там бросили. Думали, что я мертва. Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы", – рассказывает женщина.

Местный житель нашел ее лежащий возле здания 13 марта, на строительной тачке отвез в больницу.

Осмотрев пациенту, медики заявили, что пуля попала в позвоночник, раздробила кость и повредила спинной мозг, что стало причиной обездвиженности нижней части тела. Сама пуля оказалась на стенке аорты.

В настоящее время Ольга проходит реабилитацию в Германии, после чего планирует вернуться в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. По данным на 17 июля, в Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. Еще 300 человек считаются без вести пропавшими.

Теги: реабилитация, Буча, война России против Украины, музей
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