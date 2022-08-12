"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче

Избранницей Синельникова стала украинский продюсер Наталья Клипа. Свадьба, отметил Бадоев, проходила в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области – в доме, в подвале которого молодожены прятались в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Любовь победит все. Верю в вас, люблю и знаю: это на всю жизнь. Вы есть друг у друга", – подписал видео Бадоев.
Синельников 11 марта сообщил, что вместе с семьей эвакуировался из оккупированного РФ города Буча Киевской области. Ведущий провел в подвале дома две недели, которые назвал адом.
Клипа – вторая жена Синельникова. От предыдущего брака у него есть сын.