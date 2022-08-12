Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2022
 
Новости

"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Избранницей Синельникова стала украинский продюсер Наталья Клипа
Избранницей Синельникова стала украинский продюсер Наталья Клипа
Фото: synelnykov_yevgen / Instagram

Экс-ведущий шоу "Орел и решка" на "Новом канале", украинский режиссер и продюсер Евгений Синельников женился. Об этом 12 августа в Instagram Stories сообщил украинский режиссер Алан Бадоев, разместив серию роликов с церемонии бракосочетания.

Избранницей Синельникова стала украинский продюсер Наталья Клипа. Свадьба, отметил Бадоев, проходила в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области – в доме, в подвале которого молодожены прятались в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Любовь победит все. Верю в вас, люблю и знаю: это на всю жизнь. Вы есть друг у друга", – подписал видео Бадоев.

Скриншот: alanbadoev / Instagram
Скриншот: alanbadoev / Instagram

Контекст:

Синельников 11 марта сообщил, что вместе с семьей эвакуировался из оккупированного РФ города Буча Киевской области. Ведущий провел в подвале дома две недели, которые назвал адом. 

Клипа – вторая жена Синельникова. От предыдущего брака у него есть сын.

Теги: свадьба, Буча, Орел и решка, Евгений Синельников
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
Дмитрий ГОРДОН
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
Дмитрий ГОРДОН
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Бебешко о Ротару: Она уже бабка. А пенсия у нее поверьте мне, там такая пенсия!
  Бебешко о Ротару: Она уже бабка. А пенсия у нее – поверьте мне, там такая пенсия!
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
Мозговая рассказала, из чего состоит "самый вкусный в мире ужин"
  "В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать". Тоня Матвиенко после возвращения в Украину презентовала песню "Жива вода". Аудио
  "В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать". Тоня Матвиенко после возвращения в Украину презентовала песню "Жива вода". Аудио
"Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый". Мадонна показала редкое фото своего взрослого биологического сына от Гая Ричи
"Мой первый рожденный сын. Невероятно талантливый". Мадонна показала редкое фото своего взрослого биологического сына от Гая Ричи
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 