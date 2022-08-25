"Не будет таких ракет, способных сломить волю народа". Зеленский в День Независимости Украины заявил, что независимость "никогда не закончится"

"Заканчивается наш главный день, День Независимости Украины. Но наша независимость не заканчивается и никогда не закончится. И 32-й наш День Независимости будет, и 33-й, и все последующие, сколько будет продолжаться время на земле. Украина – навсегда. И каждый день будет становиться только крепче. И это понимают абсолютно все в мире – от Совбеза ООН до всех столиц без исключения", – сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность всем, кто поддерживает Украину.

"Не отступаем с нашего пути, боремся… заботимся о нашем государстве, сохраняем наше единство – такое же единство, как сегодня, как ежедневно в течение этих полугода. И ни одному врагу нас не одолеть, – отметил Зеленский. – Нет таких бомб, которые могут стереть свободу, и не будет никогда таких ракет, способных сломить волю народа, который верит в себя".

Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости. Зеленский призывал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. Он отмечал, что в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".

24 августа практически целый день в разных регионах Украины звучали звуки тревоги. В частности, оккупанты обстреляли ракетами поселок Чаплино в Днепропетровской области. В результате удара погибло не менее 22 человек, говорил Зеленский.