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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не будет таких ракет, способных сломить волю народа". Зеленский в День Независимости Украины заявил, что независимость "никогда не закончится"

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Нет таких бомб, которые могут стереть свободу, отметил Зеленский
Нет таких бомб, которые могут стереть свободу, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, опубликованном 24 августа в Facebook Офиса президента, что независимость Украины "никогда не закончится".

"Заканчивается наш главный день, День Независимости Украины. Но наша независимость не заканчивается и никогда не закончится. И 32-й наш День Независимости будет, и 33-й, и все последующие, сколько будет продолжаться время на земле. Украина – навсегда. И каждый день будет становиться только крепче. И это понимают абсолютно все в мире – от Совбеза ООН до всех столиц без исключения", – сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность всем, кто поддерживает Украину.

"Не отступаем с нашего пути, боремся… заботимся о нашем государстве, сохраняем наше единство – такое же единство, как сегодня, как ежедневно в течение этих полугода. И ни одному врагу нас не одолеть, – отметил Зеленский. – Нет таких бомб, которые могут стереть свободу, и не будет никогда таких ракет, способных сломить волю народа, который верит в себя".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/737020777369735/

Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости. Зеленский призывал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. Он отмечал, что в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".

24 августа практически целый день в разных регионах Украины звучали звуки тревоги. В частности, оккупанты обстреляли ракетами поселок Чаплино в Днепропетровской области. В результате удара погибло не менее 22 человек, говорил Зеленский.

Контекст:

Зеленский 24 августа принял участие в заседании Совета Безопасности ООН (в режиме видеосвязи), посвященном последствиям полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент в ходе выступления отметил, что Россия, войска которой захватили Запорожскую АЭС, поставила весь мир на грань радиационной катастрофы. По его словам, если Россию не остановить победой Украины, то "все эти убийцы в итоге могут прийти в другие страны".

Теги: Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, День Независимости, независимость, Владимир Зеленский, обстрелы, украинцы, война России против Украины, ракеты, президент, обращение, российские оккупанты
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