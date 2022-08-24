В результате российского обстрела Миргорода поврежден военный аэродром – ВСУ

"Несмотря на мощные обстрелы российскими оккупантами военной инфраструктуры Миргородщины, мы отстроим свой аэродром и восстановим всю технику, как будет отстроен и каждый уголок нашей несгибаемой и независимой Украины!" – говорится в сообщении.

В Полтавской ОВА утром сообщили, что оккупанты нанесли четыре ракетных удара по инфраструктуре Миргорода. В администрации уточнили, что раненых и погибших в результате прилетов нет.

В 831-й бригаде сообщили, что массированный удар ракетами "воздух – поверхность", вероятно, типа Х-22, был нанесен около 11.00 по военной инфраструктуре города Миргород. В результате удара начался пожар.

Война России против Украины. Главное (обновляется)