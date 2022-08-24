В результате российского обстрела Миргорода поврежден военный аэродром – ВСУ

"Несмотря на мощные обстрелы российскими оккупантами военной инфраструктуры Миргородщины, мы отстроим свой аэродром и восстановим всю технику, как будет отстроен и каждый уголок нашей несгибаемой и независимой Украины!" – говорится в сообщении.
В Полтавской ОВА утром сообщили, что оккупанты нанесли четыре ракетных удара по инфраструктуре Миргорода. В администрации уточнили, что раненых и погибших в результате прилетов нет.
В 831-й бригаде сообщили, что массированный удар ракетами "воздух – поверхность", вероятно, типа Х-22, был нанесен около 11.00 по военной инфраструктуре города Миргород. В результате удара начался пожар.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс. Часть из них была сбита силами ПВО.
По подсчетам СБУ, только каждый 20-й ракетный удар РФ был по военному объекту, остальные 19 попадали в дома, школы, больницы, университеты.
Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости, который Украина отмечает 24 августа. Сегодня практически целый день в разных регионах Украины звучат звуки тревоги, как минимум в семи областях были ракетные и артиллерийские обстрелы.