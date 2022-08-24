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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российского обстрела Миргорода поврежден военный аэродром – ВСУ

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Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по военной инфраструктуре Миргорода
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по военной инфраструктуре Миргорода
Фото: 831 бригада тактичної авіації/"831s tactical aviation brigade" / Facebook

Военный аэродром в Миргороде Полтавской области попал под ракетный обстрел российских оккупантов 24 августа. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр 831-й бригады тактической авиации ВСУ.

"Несмотря на мощные обстрелы российскими оккупантами военной инфраструктуры Миргородщины, мы отстроим свой аэродром и восстановим всю технику, как будет отстроен и каждый уголок нашей несгибаемой и независимой Украины!" – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/831BrTA/posts/pfbid0V66C2ZbMhJrDf7F8u3krRjdE6zKWXawHSyn9rviT3BDN5TGg7RGK7GU47SbsFbQil

В Полтавской ОВА утром сообщили, что оккупанты нанесли четыре ракетных удара по инфраструктуре Миргорода. В администрации уточнили, что раненых и погибших в результате прилетов нет. 

В 831-й бригаде сообщили, что массированный удар ракетами "воздух – поверхность", вероятно, типа Х-22, был нанесен около 11.00 по военной инфраструктуре города Миргород. В результате удара начался пожар. 

https://www.facebook.com/831BrTA/posts/pfbid0YH6JVt7aMTCC22a7GYxUdfU3m4VjgT9MAY3nC2Z1xDMZLcmxLxX5cHWusnCjdoAtl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 

Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс. Часть из них была сбита силами ПВО.

По подсчетам СБУ, только каждый 20-й ракетный удар РФ был по военному объекту, остальные 19 попадали в дома, школы, больницы, университеты. 

Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости, который Украина отмечает 24 августа. Сегодня практически целый день в разных регионах Украины звучат звуки тревоги, как минимум в семи областях были ракетные и артиллерийские обстрелы. 

Теги: авиация, аэродром, Полтавская область, обстрелы, Миргород, война России против Украины, ракеты
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