В Харькове спасатели извлекли двигатель "Искандера" с места ночного прилета. Ракета взорвалась в воздухе

По данным полиции, ракета была неисправна и сдетонировала в небе Фото: Сергій Болвінов / Facebook

По данным областного управления ГСЧС, попадание обломков в дом произошло около 23.00 23 августа, обошлось без жертв. Пожар в здании тушили около 100 спасателей, горели деревянные конструкции крыши и перегородки.

"Общественное" информирует, что двигатель ракеты застрял прямо в крыше дома, саперы его изъяли.

Начальник следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил в Facebook, что, по предварительной информации, это остатки ракеты "Искандер", которая взорвалась в воздухе из-за технической неисправности.

"На чердаке дома после пожара были найдены фрагменты ракеты – предварительно, "Искандер". Многие обратили внимание, что здание разрушено не было. Дело в том, что ракета взорвалась в воздухе! Скорее всего, ракета взорвалась из-за технической неисправности. Сделано в России – сразу видно", – написал он.