ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове спасатели извлекли двигатель "Искандера" с места ночного прилета. Ракета взорвалась в воздухе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным полиции, ракета была неисправна и сдетонировала в небе
По данным полиции, ракета была неисправна и сдетонировала в небе
Фото: Сергій Болвінов / Facebook

На месте обстрела здания в Шевченковском районе Харькова взрывотехники обнаружили детали неразорвавшейся баллистической ракеты "Искандер". Об этом 24 августа пишет "Общественное".

По данным областного управления ГСЧС, попадание обломков в дом произошло около 23.00 23 августа, обошлось без жертв. Пожар в здании тушили около 100 спасателей, горели деревянные конструкции крыши и перегородки.

"Общественное" информирует, что двигатель ракеты застрял прямо в крыше дома, саперы его изъяли.

Начальник следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил в Facebook, что, по предварительной информации, это остатки ракеты "Искандер", которая взорвалась в воздухе из-за технической неисправности.

"На чердаке дома после пожара были найдены фрагменты ракеты – предварительно, "Искандер". Многие обратили внимание, что здание разрушено не было. Дело в том, что ракета взорвалась в воздухе! Скорее всего, ракета взорвалась из-за технической неисправности. Сделано в России – сразу видно", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NgzbpfN5FqoVExSvLSbxVnidnDyjKC6eTDuRQnKp1WPEnXq2YhupZNwg38Ai4CVrl&id=100002276907245

Контекст:

О том, что в результате ночного обстрела пострадало здание в центре Харькова, 24 августа сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, он предположил, что это была ракета "Калибр".  

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

Теги: Харьков, пожар, Харьковская область, война России против Украины, ракеты, Национальная полиция, Сергей Болвинов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я плакала, вспоминая прошлую жизнь". Tayanna посвятила новую песню украинцам, которые во время войны вынуждены были уехать за границу. Видео
  "Я плакала, вспоминая прошлую жизнь". Tayanna посвятила новую песню украинцам, которые во время войны вынуждены были уехать за границу. Видео
  Гимн Украины. Раритетные записи первых исполнений, оркестровая, рок-версия, а также самые популярные варианты
  Гимн Украины. Раритетные записи первых исполнений, оркестровая, рок-версия, а также самые популярные варианты G
36-летний сын Виктора Ющенко во второй раз стал отцом. Его жена сообщила, что рожала в Украине
36-летний сын Виктора Ющенко во второй раз стал отцом. Его жена сообщила, что рожала в Украине
Оркестр шотландской гвардии исполнил песню победителей "Евровидения 2022" Stefania в честь Дня Независимости Украины. Видео
Оркестр шотландской гвардии исполнил песню победителей "Евровидения 2022" Stefania в честь Дня Независимости Украины. Видео
"Красавица невероятная", "Шикарная". Звезда сериала "Танька и Володька" Песик надела старинную вышиванку
"Красавица невероятная", "Шикарная". Звезда сериала "Танька и Володька" Песик надела старинную вышиванку
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой
Холодный борщ за пять минут. Эксперт поделился авторским рецептом украинского национального блюда
Холодный борщ за пять минут. Эксперт поделился авторским рецептом украинского национального блюда
На Spotify вышел первый подкаст жены принца Гарри. Гостей эфира стала ее подруга Уияльмс, они обсудили двойные стандарты в обществе
На Spotify вышел первый подкаст жены принца Гарри. Гостей эфира стала ее подруга Уияльмс, они обсудили двойные стандарты в обществе
"Незаконно быть такой горячей!" 64-летняя Мадонна перед камерой спустила лиф
"Незаконно быть такой горячей!" 64-летняя Мадонна перед камерой спустила лиф
"Очаровательная Сопонару", "Красавица". Звезда студии "Квартал 95" снялась в расстегнутой куртке
"Очаровательная Сопонару", "Красавица". Звезда студии "Квартал 95" снялась в расстегнутой куртке
1 тыс. носовых платков для оборок и 500 м ткани. 53-летняя Лопес показала три платья, которые выбрала для свадьбы с Аффлеком. Фото
1 тыс. носовых платков для оборок и 500 м ткани. 53-летняя Лопес показала три платья, которые выбрала для свадьбы с Аффлеком. Фото
"Моя принцесса". Звезда "Женского Квартала" и Improv Live Show Шумко показал фото поцелуя с женой
"Моя принцесса". Звезда "Женского Квартала" и Improv Live Show Шумко показал фото поцелуя с женой
"Это просто невероятный кайф", "Ангельский голос". Дорофеева с широко разведенными ногами исполнила новую песню
"Это просто невероятный кайф", "Ангельский голос". Дорофеева с широко разведенными ногами исполнила новую песню
  "Берегите себя, ребята, берегите Украину!" Бацман в День Независимости посвятила премьеру песни украинским защитникам. Видео
  "Берегите себя, ребята, берегите Украину!" Бацман в День Независимости посвятила премьеру песни украинским защитникам. Видео
"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой
"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой
"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам
"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (405922)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (301623)
3
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (254450)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (220968)
5
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (155429)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (127789)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (73248)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (59504)
 
 
 
 