В Харькове спасатели извлекли двигатель "Искандера" с места ночного прилета. Ракета взорвалась в воздухе

По данным областного управления ГСЧС, попадание обломков в дом произошло около 23.00 23 августа, обошлось без жертв. Пожар в здании тушили около 100 спасателей, горели деревянные конструкции крыши и перегородки.
"Общественное" информирует, что двигатель ракеты застрял прямо в крыше дома, саперы его изъяли.
Начальник следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил в Facebook, что, по предварительной информации, это остатки ракеты "Искандер", которая взорвалась в воздухе из-за технической неисправности.
"На чердаке дома после пожара были найдены фрагменты ракеты – предварительно, "Искандер". Многие обратили внимание, что здание разрушено не было. Дело в том, что ракета взорвалась в воздухе! Скорее всего, ракета взорвалась из-за технической неисправности. Сделано в России – сразу видно", – написал он.
О том, что в результате ночного обстрела пострадало здание в центре Харькова, 24 августа сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, он предположил, что это была ракета "Калибр".
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.