Ночью оккупанты вновь обстреляли Харьков – мэр

"Теперь под обстрелом Новобаварский район. Прилеты по нескольким адресам. О пострадавших на данный момент информации нет", – написал он.

Оккупанты несколько раз обстреливали Харьков 23 августа. В частности, по информации Терехова, они трижды наносили удары по Шевченковскому району.