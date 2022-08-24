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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты вновь обстреляли Харьков – мэр

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Терехов сообщил о новых обстрелах Харькова
Терехов сообщил о новых обстрелах Харькова
Фото: Игорь Терехов / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 24 августа вновь обстреляли Харьков. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Теперь под обстрелом Новобаварский район.  Прилеты по нескольким адресам. О пострадавших на данный момент информации нет", – написал он.

Оккупанты несколько раз обстреливали Харьков 23 августа. В частности, по информации Терехова, они трижды наносили удары по Шевченковскому району.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины
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