Ночью оккупанты вновь обстреляли Харьков – мэр

"Теперь под обстрелом Новобаварский район. Прилеты по нескольким адресам. О пострадавших на данный момент информации нет", – написал он.
Оккупанты несколько раз обстреливали Харьков 23 августа. В частности, по информации Терехова, они трижды наносили удары по Шевченковскому району.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.