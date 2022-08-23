Зеленский в День Харькова пообещал найти способ обеспечить его безопасность

Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном 23 августа в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Обязательно сегодня хочу обратиться отдельно к нашему Харькову и всем харьковчанам. Вы – героические люди, героический город. Гордый город. Город с чувством собственного достоинства. Город, умеющий себя защищать. Город, чьи люди умеют объединяться, – сказал президент. – Сегодня День Харькова. Сейчас нашему Харькову не до праздника. Да, Харьков пережил много несправедливости и жестокости. Но Харьков никогда не станет городом черных сожженных окон и разрушенных районов".

По словам Зеленского, Украина обязательно освободит от оккупантов всю Харьковскую область.

"Мы найдем способ обеспечить безопасность нашему Харькову. И мы сделаем все, чтобы восстановить город. Я обещаю", – подчеркнул президент Украины.

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