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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в День Харькова пообещал найти способ обеспечить его безопасность

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Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову
Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Харьков, который регулярно обстреливают российские оккупационные войска, никогда "не подчинится этой нечисти, не имеющей ничего, кроме артиллерии и ракет".

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном 23 августа в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Обязательно сегодня хочу обратиться отдельно к нашему Харькову и всем харьковчанам. Вы – героические люди, героический город. Гордый город. Город с чувством собственного достоинства. Город, умеющий себя защищать. Город, чьи люди умеют объединяться, – сказал президент. – Сегодня День Харькова. Сейчас нашему Харькову не до праздника. Да, Харьков пережил много несправедливости и жестокости. Но Харьков никогда не станет городом черных сожженных окон и разрушенных районов".

По словам Зеленского, Украина обязательно освободит от оккупантов всю Харьковскую область.

"Мы найдем способ обеспечить безопасность нашему Харькову. И мы сделаем все, чтобы восстановить город. Я обещаю", – подчеркнул президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/359937119681667/

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, Харьков, артиллерия, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, безопасность, обращение, российские оккупанты
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