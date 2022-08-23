Зеленский в День Харькова пообещал найти способ обеспечить его безопасность

Об этом в вечернем видеообращении, опубликованном 23 августа в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Обязательно сегодня хочу обратиться отдельно к нашему Харькову и всем харьковчанам. Вы – героические люди, героический город. Гордый город. Город с чувством собственного достоинства. Город, умеющий себя защищать. Город, чьи люди умеют объединяться, – сказал президент. – Сегодня День Харькова. Сейчас нашему Харькову не до праздника. Да, Харьков пережил много несправедливости и жестокости. Но Харьков никогда не станет городом черных сожженных окон и разрушенных районов".
По словам Зеленского, Украина обязательно освободит от оккупантов всю Харьковскую область.
"Мы найдем способ обеспечить безопасность нашему Харькову. И мы сделаем все, чтобы восстановить город. Я обещаю", – подчеркнул президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.