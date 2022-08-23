Харьковская полиция в день города вышла на патрулирование на трофейном российском "Тигре"

Начальник Главного управления Национальной полиции в области Владимир Тимошко рассказал, что автомобиль попало к ним из Белгорода. Машина отремонтирована на одном из предприятий области, на ней установлен украинский флаг и сделана надпись "Добрый вечер, мы из Харькова".

"В ней ехали уроды, которые уничтожали и сейчас уничтожают наш город. Теперь на нем будут ездить герои. Герои, которые будут уничтожать тех уродов. Я могу вам сказать, что мы точно доедем как минимум в Белгород на нем", – сказал Тимошко.

"Харьковчане заслужили этот подарок", – добавил он.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, на машине въехала в город диверсионно-разведывательная группа оккупантов, их встретили бойцы Национальной полиции КОРД.

"Как следствие, этот автомобиль уже служит в рядах Национальной полиции, которая является составной частью сил обороны города Харькова и области", – говорит Синегубов.

Он также добавил, что такой техники "будет больше".