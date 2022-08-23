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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьковская полиция в день города вышла на патрулирование на трофейном российском "Тигре"

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На машине въехала в город диверсионно-разведывательная группа оккупантов
На машине въехала в город диверсионно-разведывательная группа оккупантов
Фото: suspilne.media

В Харькове, который 23 августа отмечает День города и день освобождения от нацизма во Второй мировой войне, полицейские вышли на патрулирование на трофейном бронированном автомобиле "Тигр". Об этом сообщает Общественное.

Начальник Главного управления Национальной полиции в области Владимир Тимошко рассказал, что автомобиль попало к ним из Белгорода. Машина отремонтирована на одном из предприятий области, на ней установлен украинский флаг и сделана надпись "Добрый вечер, мы из Харькова".

"В ней ехали уроды, которые уничтожали и сейчас уничтожают наш город. Теперь на нем будут ездить герои. Герои, которые будут уничтожать тех уродов. Я могу вам сказать, что мы точно доедем как минимум в Белгород на нем", – сказал Тимошко.

"Харьковчане заслужили этот подарок", – добавил он.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, на машине въехала в город диверсионно-разведывательная группа оккупантов, их встретили бойцы Национальной полиции КОРД.

"Как следствие, этот автомобиль уже служит в рядах Национальной полиции, которая является составной частью сил обороны города Харькова и области", – говорит Синегубов.

Он также добавил, что такой техники "будет больше".

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Харьков, День города, военная техника, Харьковская ОГА, война России против Украины, Национальная полиция, Олег Синегубов, Владимир Тимошко
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