Харьковская полиция в день города вышла на патрулирование на трофейном российском "Тигре"

Начальник Главного управления Национальной полиции в области Владимир Тимошко рассказал, что автомобиль попало к ним из Белгорода. Машина отремонтирована на одном из предприятий области, на ней установлен украинский флаг и сделана надпись "Добрый вечер, мы из Харькова".
"В ней ехали уроды, которые уничтожали и сейчас уничтожают наш город. Теперь на нем будут ездить герои. Герои, которые будут уничтожать тех уродов. Я могу вам сказать, что мы точно доедем как минимум в Белгород на нем", – сказал Тимошко.
"Харьковчане заслужили этот подарок", – добавил он.
По словам главы ОВА Олега Синегубова, на машине въехала в город диверсионно-разведывательная группа оккупантов, их встретили бойцы Национальной полиции КОРД.
"Как следствие, этот автомобиль уже служит в рядах Национальной полиции, которая является составной частью сил обороны города Харькова и области", – говорит Синегубов.
Он также добавил, что такой техники "будет больше".
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.