В Харькове на дорогах установили фильтрационные посты. Полиция просит водителей не нервничать в пробках

Начальник главного управления Национальной полиции в области Владимир Тимошко сообщил в комментарии каналу, что в городе усилены центральные направления, они оборудованы дополнительными постами полиции, СБУ и других спецслужб.
Накануне дня города, который отмечается 23 августа, а также Дня Независимости Украины силовики ждут активизации диверсантов из РФ и наводчиков вражеской артиллерии.
"Фильтрация проводится с целью выявления диверсионно-разведывательных групп, а также корректировщиков артиллерии российских оккупантов", – сказал он.
По данным корреспондента "Общественного. Харьков", фильтрационные пункты появились в городе с 21 августа во всех районах. Там автотранспорт останавливают для проверки личности водителя и пассажиров, осматривают багажник.
Досмотр проводится очень тщательно, из-за этого в Харькове много пробок. Полиция просит относиться к этому с пониманием, не провоцировать конфликты.
Накануне праздников в Харькове продлен комендантский час. Он начнется в 19.00 22 августа и продлится до 7.00 25 августа, сообщило "Общественное".
23 августа в Харькове отмечают День города, а в Украине – День государственного флага. 24 августа – День Независимости Украины.
В видеообращении по итогам 20 августа президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев, что в ближайшую неделю следует быть готовыми к тому, что "Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".
18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются оккупантами до 24 августа возле границ Украины и на временно оккупированных территориях.