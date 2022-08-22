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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове на дорогах установили фильтрационные посты. Полиция просит водителей не нервничать в пробках

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Накануне праздников в Харькове продлен комендантский час, он начнется в 19.00 22 августа и продлится до 7.00 25 августа
Накануне праздников в Харькове продлен комендантский час, он начнется в 19.00 22 августа и продлится до 7.00 25 августа
Фото: ЕРА

В Харькове в течение недели будет усилен контроль передвижения по дорогам, об этом со ссылкой на управление Национальной полиции сообщил корреспондент "Общественного. Харьков" в эфире национального телемарафона, который "1+1" транслирует в YouТube.

Начальник главного управления Национальной полиции в области Владимир Тимошко сообщил в комментарии каналу, что в городе усилены центральные направления, они оборудованы дополнительными постами полиции, СБУ и других спецслужб.

Накануне дня города, который отмечается 23 августа, а также Дня Независимости Украины силовики ждут активизации диверсантов из РФ и наводчиков вражеской артиллерии.

"Фильтрация проводится с целью выявления диверсионно-разведывательных групп, а также корректировщиков артиллерии российских оккупантов", – сказал он.

По данным корреспондента "Общественного. Харьков", фильтрационные пункты появились в городе с 21 августа во всех районах. Там автотранспорт останавливают для проверки личности водителя и пассажиров, осматривают багажник.

Досмотр проводится очень тщательно, из-за этого в Харькове много пробок. Полиция просит относиться к этому с пониманием, не провоцировать конфликты.

Накануне праздников в Харькове продлен комендантский час. Он начнется в 19.00 22 августа и продлится до 7.00 25 августа, сообщило "Общественное". 

23 августа в Харькове отмечают День города, а в Украине – День государственного флага. 24 августа – День Независимости Украины.

Контекст:

В видеообращении по итогам 20 августа президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев, что в ближайшую неделю следует быть готовыми к тому, что "Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое".

18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются оккупантами до 24 августа возле границ Украины и на временно оккупированных территориях.

Теги: Харьков, комендантский час, война России против Украины, Нацполиция, Владимир Тимошко
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