В Харькове на дорогах установили фильтрационные посты. Полиция просит водителей не нервничать в пробках

Накануне праздников в Харькове продлен комендантский час, он начнется в 19.00 22 августа и продлится до 7.00 25 августа Фото: ЕРА

Начальник главного управления Национальной полиции в области Владимир Тимошко сообщил в комментарии каналу, что в городе усилены центральные направления, они оборудованы дополнительными постами полиции, СБУ и других спецслужб.

Накануне дня города, который отмечается 23 августа, а также Дня Независимости Украины силовики ждут активизации диверсантов из РФ и наводчиков вражеской артиллерии.

"Фильтрация проводится с целью выявления диверсионно-разведывательных групп, а также корректировщиков артиллерии российских оккупантов", – сказал он.

По данным корреспондента "Общественного. Харьков", фильтрационные пункты появились в городе с 21 августа во всех районах. Там автотранспорт останавливают для проверки личности водителя и пассажиров, осматривают багажник.

Досмотр проводится очень тщательно, из-за этого в Харькове много пробок. Полиция просит относиться к этому с пониманием, не провоцировать конфликты.

Накануне праздников в Харькове продлен комендантский час. Он начнется в 19.00 22 августа и продлится до 7.00 25 августа, сообщило "Общественное".

23 августа в Харькове отмечают День города, а в Украине – День государственного флага. 24 августа – День Независимости Украины.