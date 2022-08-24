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ВОЙНА В УКРАИНЕ

23 августа и ночью 24 августа оккупанты продолжили обстрелы Харькова и области, есть пострадавшие – Синегубов

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Синегубов рассказал об обстрелах Харьковской области
Синегубов рассказал об обстрелах Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

23 августа российские оккупанты обстреливали Харьков и Харьковкую область, несколько человек пострадали. Об этом сообщил в Facebook 24 августа глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вчера около 21.00 враг обстрелял Шевченковский район Харькова из РСЗО предположительно кассетными боеприпасами. Пострадали жилые дома. Ранение получил 38-летний мужчина. Около 23.00 над Шевченковским районам Харькова взорвалась ракета, предварительно, "Калибр". Повреждены жилые дома, произошел пожар. Выбиты окна дома в Новобаварском районе. Ночью в Харькове медики госпитализировали женщину 33 лет с взрывной травмой. Ее пятилетняя дочь из-за обстрела получила такой сильный стресс, что также нуждалась в помощи врачей", – написал он.

Также в результате российского обстрела Харькова 23 августа были повреждены хозяйственные здания, ранения получил 61-летний мужчина.

Ночью оккупанты, по предварительным данным, ракетами С-300 обстреляли поселок Докучаевское в Харьковском районе. Разрушено хозяйственное здание, произошел масштабный пожар. Без пострадавших.

За прошлые сутки войска РФ обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов.

"В Чугуевском районе из-за обстрелов произошли лесные пожары. В течение вчерашнего дня враг массированно обстреливал село Циркуны Харьковского района. В селе произошло сразу четыре пожара. Повреждены жилые и хозяйственные постройки. Ранение получил 59-летний мужчина", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/synegubov.official/posts/pfbid0NNRpBShVGrFEo7JG1RXHPvei5AnBmzv88DRf1HvDRTZW3Bn3EegW8iBPuTfy8cshl

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Харьковская область, война России против Украины, пострадавшие, Олег Синегубов
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