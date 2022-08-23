Верещук сообщила об эвакуации 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети

"Удачная гуманитарная операция: сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети. Благодарим руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова за организацию процесса, а также волонтерские организации за их самоотверженность и помощь", – написала Верещук.

Других подробностей она не обнародовала.