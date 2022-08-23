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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук сообщила об эвакуации 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети

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Верещук поблагодарила Синегубова и волонтеров
Верещук поблагодарила Синегубова и волонтеров
Фото: EPA

Со временно оккупированной территории Харьковской области удалось эвакуировать 825 человек. Об этом сообщила в Facebook 22 августа вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Удачная гуманитарная операция: сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети. Благодарим руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова за организацию процесса, а также волонтерские организации за их самоотверженность и помощь", – написала Верещук.

Других подробностей она не обнародовала.

https://www.facebook.com/vereshchuk.iryna/posts/pfbid02SxF7b3YZp5FtANKDid2s564HJ5bZkckNbmCyTcHvSDgJtkiWv8FENRhkKR8xtLSXl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Часть Харьковской области находится под временной российской оккупацией.

Верещук сообщала 19 августа, что за 10 дней с временно оккупированных территорий Украины выехало более 21 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, эвакуация, Ирина Верещук, война России против Украины
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