Верещук сообщила об эвакуации 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети

"Удачная гуманитарная операция: сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети. Благодарим руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова за организацию процесса, а также волонтерские организации за их самоотверженность и помощь", – написала Верещук.
Других подробностей она не обнародовала.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Часть Харьковской области находится под временной российской оккупацией.
Верещук сообщала 19 августа, что за 10 дней с временно оккупированных территорий Украины выехало более 21 тыс. человек.