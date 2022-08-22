За сутки в Харьковской области два человека ранены из-за вражеских обстрелов – ОВА

В результате очередных обстрелов Харькова повреждены частные дома и инфраструктурный объект Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Он напомнил, что в течение вечера и ночи российские оккупационные войска дважды обстреляли Киевский район Харькова, сначала из реактивных систем залпового огня, позднее ракетами из Белгорода.

В результате атак ранен 35-летний мужчина, повреждены частные дома и инфраструктурный объект. Информация по разрушениям уточняется.

Синегубов добавил, что в минувшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Лозовского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов области. В Лозовском районе из-за обстрелов горела трава и лесополосы. В поселке городского типа Золочев Богодуховского района ранения получила 83-летняя женщина. В управлении ГСЧС Харьковской области добавили, что спасатели дважды за сутки выезжали на пожары, вызванные обстрелами, и ликвидировали два не разорвавшихся вражеских боеприпаса. https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid02g8pjAgodVF5ng4oe4e1fdTmJbkUhkfSjBwN5D8u7Jtdmk9Yp84xA87gmMmwBE93jl Война России против Украины. Главное (обновляется)