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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Харьковской области два человека ранены из-за вражеских обстрелов – ОВА

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В результате очередных обстрелов Харькова повреждены частные дома и инфраструктурный объект
В результате очередных обстрелов Харькова повреждены частные дома и инфраструктурный объект
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

За сутки 21 августа в Харьковской области из-за российских обстрелов ранены два человека – жители Харькова и Золочева. Об этом сообщил в Telegram утром 22 августа глава ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что в течение вечера и ночи российские оккупационные войска дважды обстреляли Киевский район Харькова, сначала из реактивных систем залпового огня, позднее ракетами из Белгорода

В результате атак ранен 35-летний мужчина, повреждены частные дома и инфраструктурный объект. Информация по разрушениям уточняется.

Синегубов добавил, что в минувшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Лозовского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов области. В Лозовском районе из-за обстрелов горела трава и лесополосы.

В поселке городского типа Золочев Богодуховского района ранения получила 83-летняя женщина.

В управлении ГСЧС Харьковской области добавили, что спасатели дважды за сутки выезжали на пожары, вызванные обстрелами, и ликвидировали два не разорвавшихся вражеских боеприпаса. 

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid02g8pjAgodVF5ng4oe4e1fdTmJbkUhkfSjBwN5D8u7Jtdmk9Yp84xA87gmMmwBE93jl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Харьков, ГСЧС, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, Золочев
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