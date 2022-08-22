За сутки в Харьковской области два человека ранены из-за вражеских обстрелов – ОВА

Он напомнил, что в течение вечера и ночи российские оккупационные войска дважды обстреляли Киевский район Харькова, сначала из реактивных систем залпового огня, позднее ракетами из Белгорода.
В результате атак ранен 35-летний мужчина, повреждены частные дома и инфраструктурный объект. Информация по разрушениям уточняется.
Синегубов добавил, что в минувшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Лозовского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов области. В Лозовском районе из-за обстрелов горела трава и лесополосы.
В поселке городского типа Золочев Богодуховского района ранения получила 83-летняя женщина.
В управлении ГСЧС Харьковской области добавили, что спасатели дважды за сутки выезжали на пожары, вызванные обстрелами, и ликвидировали два не разорвавшихся вражеских боеприпаса.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.