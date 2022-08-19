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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 1 августа из Донецкой области поездом эвакуировали более 7 тыс. человек – Верещук

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Верещук сообщила, что из Донецкой области власти готовы эвакуировать 200 тыс. человек
Верещук сообщила, что из Донецкой области власти готовы эвакуировать 200 тыс. человек
Фото: Ірина Верещук / Facebook

С 1 августа из Донецкой области в рамках обязательной эвакуации выехало более 7 тыс. человек. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире общенационального марафона 19 августа, который транслировал канал "Рада".

"С 1 августа по сегодняшний день бесплатным эвакуационным поездом "Покровск – Кропивницкий" воспользовалось более 7 тыс. человек. Из них 45 – многодетные семьи. Около 1,5 тыс. детей были эвакуированы и около 500 маломобильных наших людей преклонного возраста", – сказала она.

Верещук отметила, что правительство готово обеспечить бесплатную эвакуацию не менее 200 тыс. человек из Донецкой области.

Она сообщила, что за последние 10 дней с временно оккупированных территорий Украины выехало более 20 тыс. человек. Позже на сайте правительства появилась информация со ссылкой на слова Верещук об эвакуации с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым более 21 тыс. человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область по состоянию на 16 августа Вооруженные силы Украины контролируют на 45%. В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, эвакуация, Ирина Верещук, война России против Украины
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