С 1 августа из Донецкой области поездом эвакуировали более 7 тыс. человек – Верещук

"С 1 августа по сегодняшний день бесплатным эвакуационным поездом "Покровск – Кропивницкий" воспользовалось более 7 тыс. человек. Из них 45 – многодетные семьи. Около 1,5 тыс. детей были эвакуированы и около 500 маломобильных наших людей преклонного возраста", – сказала она.
Верещук отметила, что правительство готово обеспечить бесплатную эвакуацию не менее 200 тыс. человек из Донецкой области.
Она сообщила, что за последние 10 дней с временно оккупированных территорий Украины выехало более 20 тыс. человек. Позже на сайте правительства появилась информация со ссылкой на слова Верещук об эвакуации с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым более 21 тыс. человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область по состоянию на 16 августа Вооруженные силы Украины контролируют на 45%. В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.