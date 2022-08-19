С 1 августа из Донецкой области поездом эвакуировали более 7 тыс. человек – Верещук

Верещук сообщила, что из Донецкой области власти готовы эвакуировать 200 тыс. человек Фото: Ірина Верещук / Facebook

"С 1 августа по сегодняшний день бесплатным эвакуационным поездом "Покровск – Кропивницкий" воспользовалось более 7 тыс. человек. Из них 45 – многодетные семьи. Около 1,5 тыс. детей были эвакуированы и около 500 маломобильных наших людей преклонного возраста", – сказала она.

Верещук отметила, что правительство готово обеспечить бесплатную эвакуацию не менее 200 тыс. человек из Донецкой области.

Она сообщила, что за последние 10 дней с временно оккупированных территорий Украины выехало более 20 тыс. человек. Позже на сайте правительства появилась информация со ссылкой на слова Верещук об эвакуации с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым более 21 тыс. человек.

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