В Донецкой области за сутки эвакуировали 601 человека

"В Донецкой области продолжается эвакуация населения. За прошедшие сутки личным составом Главного управления во время эвакуации в Покровском районе оказана помощь 601 человеку, из них 15 детей и 22 человека с ограниченными физическими возможностями", – говорится в сообщении.
Всего с 24 февраля из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей спасатели эвакуировали 9795 человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область, по состоянию на 16 августа, Вооруженные силы Украины контролируют на 45%. В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.