В Донецкой области за сутки эвакуировали 601 человека

Всего с 24 февраля из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей спасатели эвакуировали 9795 человек Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

"В Донецкой области продолжается эвакуация населения. За прошедшие сутки личным составом Главного управления во время эвакуации в Покровском районе оказана помощь 601 человеку, из них 15 детей и 22 человека с ограниченными физическими возможностями", – говорится в сообщении.

Всего с 24 февраля из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей спасатели эвакуировали 9795 человек.

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