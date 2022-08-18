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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки эвакуировали 601 человека

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Всего с 24 февраля из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей спасатели эвакуировали 9795 человек
Всего с 24 февраля из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей спасатели эвакуировали 9795 человек
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

В Донецкой области из Покровского района за минувшие сутки, 17 августа, получили помощь и выехал 601 гражданский. Об этом в Facebook сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области.

"В Донецкой области продолжается эвакуация населения. За прошедшие сутки личным составом Главного управления во время эвакуации в Покровском районе оказана помощь 601 человеку, из них 15 детей и 22 человека с ограниченными физическими возможностями", – говорится в сообщении.

Всего с 24 февраля из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей спасатели эвакуировали 9795 человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid02LNzKbo4ydiL5gnaReMeo21VKKKMGBJaZ9BpGqZ4uxL7SwyGbtqS7d9RP6Fp3ws19l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область, по состоянию на 16 августа, Вооруженные силы Украины контролируют на 45%. В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ГСЧС, Донецкая область, война, эвакуация, война России против Украины
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