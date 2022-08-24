ВСУ на Славянском направлении нанесли оккупантам огневое поражение, заставив их отступать – Генштаб

По данным Генштаба, в целом российские войска продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и восстановлении боеспособности пострадавших подразделений.
"На Славянском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку у Богородичного. Наши воины нанесли оккупантам огневого поражения и заставили бежать. На Донецком направлении противник продолжает ведение активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.
На Краматорском направлении войска РФ вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Закотного и Раздольевки, а также вели воздушную разведку беспилотниками вблизи Звановки и Райгородка.
"На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево и Белогоровка. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Успеха не имел. На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Железного. Нанес авиаудар неподалеку от Невельского. Вел наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельское. Успеха не имел", – сообщили в Генштабе.
Оккупанты также стреляли в направлении ряда населенных пунктов на Запорожском и Южнобужском направлениях и вели разведку с помощью беспилотников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.