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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ на Славянском направлении нанесли оккупантам огневое поражение, заставив их отступать – Генштаб

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ВСУ дали оккупантам отпор на Славянском направлении
ВСУ дали оккупантам отпор на Славянском направлении
Фото: EPA

На Славянском направлении Вооруженные силы Украины нанесли огневое поражение российским оккупантам. Об этом 24 августа сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По данным Генштаба, в целом российские войска продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и восстановлении боеспособности пострадавших подразделений.

"На Славянском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку у Богородичного. Наши воины нанесли оккупантам огневого поражения и заставили бежать. На Донецком направлении противник продолжает ведение активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

На Краматорском направлении войска РФ вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Закотного и Раздольевки, а также вели воздушную разведку беспилотниками вблизи Звановки и Райгородка.

"На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево и Белогоровка. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Успеха не имел. На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Железного. Нанес авиаудар неподалеку от Невельского. Вел наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельское. Успеха не имел", – сообщили в Генштабе.

Оккупанты также стреляли в направлении ряда населенных пунктов на Запорожском и Южнобужском направлениях и вели разведку с помощью беспилотников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины
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