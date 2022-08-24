ВСУ на Славянском направлении нанесли оккупантам огневое поражение, заставив их отступать – Генштаб

По данным Генштаба, в целом российские войска продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и восстановлении боеспособности пострадавших подразделений.

"На Славянском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку у Богородичного. Наши воины нанесли оккупантам огневого поражения и заставили бежать. На Донецком направлении противник продолжает ведение активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

На Краматорском направлении войска РФ вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Закотного и Раздольевки, а также вели воздушную разведку беспилотниками вблизи Звановки и Райгородка.

"На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево и Белогоровка. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Успеха не имел. На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Железного. Нанес авиаудар неподалеку от Невельского. Вел наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельское. Успеха не имел", – сообщили в Генштабе.

Оккупанты также стреляли в направлении ряда населенных пунктов на Запорожском и Южнобужском направлениях и вели разведку с помощью беспилотников.

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