В результате ракетного удара по Днепропетровской области погиб ребенок – замглавы ОП

"В результате ракетного обстрела погиб 11-летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", – написал Тимошенко.
Днем Тимошенко сообщал, что в результате попадания ракеты в частный дом в этом же районе под завалами оказались двое детей, их спасли.
В Днепропетровской ОВА какой-либо информации о сегодняшних обстрелах еще не публиковали.
Утром в администрации сообщили, что ночь на 24 августа в регионе была "сплошной воздушной тревогой" – оккупанты обстреливали жилые районы из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", запускали ракеты. Накануне, 23 августа, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, а Никополь обстреляли из "Градов" и направили три дрона-камикадзе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.
22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины, 23 августа, и в День Независимости Украины, 24 августа, возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.
Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.