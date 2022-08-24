В результате ракетного удара по Днепропетровской области погиб ребенок – замглавы ОП

"В результате ракетного обстрела погиб 11-летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", – написал Тимошенко.

Днем Тимошенко сообщал, что в результате попадания ракеты в частный дом в этом же районе под завалами оказались двое детей, их спасли.

В Днепропетровской ОВА какой-либо информации о сегодняшних обстрелах еще не публиковали.

Утром в администрации сообщили, что ночь на 24 августа в регионе была "сплошной воздушной тревогой" – оккупанты обстреливали жилые районы из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", запускали ракеты. Накануне, 23 августа, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, а Никополь обстреляли из "Градов" и направили три дрона-камикадзе.