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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара по Днепропетровской области погиб ребенок – замглавы ОП

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По информации ОП, Днепропетровскую область сегодня Россия обстреливала ракетами
По информации ОП, Днепропетровскую область сегодня Россия обстреливала ракетами
Фото: ЕРА

11-летний ребенок погиб в результате обстрела российскими оккупантами Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"В результате ракетного обстрела погиб 11-летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", – написал Тимошенко.

Днем Тимошенко сообщал, что в результате попадания ракеты в частный дом в этом же районе под завалами оказались двое детей, их спасли

В Днепропетровской ОВА какой-либо информации о сегодняшних обстрелах еще не публиковали.

Утром в администрации сообщили, что ночь на 24 августа в регионе была "сплошной воздушной тревогой" – оккупанты обстреливали жилые районы из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", запускали ракеты. Накануне, 23 августа, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, а Никополь обстреляли из "Градов" и направили три дрона-камикадзе.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории. 

22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины, 23 августа, и в День Независимости Украины, 24 августа, возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.

Теги: Днепропетровская область, дети, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ребенок, погибшие, Кирилл Тимошенко
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