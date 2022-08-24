Две ракеты, "Грады" и "Ураганы". Глава Днепропетровской ОВА рассказал о ночных российских обстрелах области

По его словам, ночь была "сплошной воздушной тревогой", оккупанты стреляли ракетами, а также из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган".

"Российская армия накрыла огнем три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский. В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Пожарные пламя ликвидировали. Информация о погибших и пострадавших выясняется", – говорится в сообщении.

Никопольский район войска РФ четыре раза обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов".

"В Марганце пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе два дома разрушены, более 10 повреждены. На Никополь россияне направили 20 снарядов. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали. В Красногригорьевской общине один дом уничтожен, несколько повреждены. Люди не пострадали", – заявил Резниченко.

Он также сообщил, что в Криворожском районе российские "Ураганы" обстреляли Карповскую и Широковскую общины. В селе Кошовое перебита линия электропередач.

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