В Днепре были слышны взрывы. Мэр сообщил о попадании обломков ракет на частные дома

"В Днепре раздались звуки, похожие на взрывы", – говорится в сообщении.
Мэр города Борис Филатов призвал жителей оставаться в укрытиях.
"Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Подробности позже. Ждем официальную информацию от военной администрации", – написал он в Facebook.
Воздушная тревога в регионе продолжается.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.