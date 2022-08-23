В Днепре были слышны взрывы. Мэр сообщил о попадании обломков ракет на частные дома

Взрывы в Днепре были слышны во время воздушной тревоги Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"В Днепре раздались звуки, похожие на взрывы", – говорится в сообщении.

Мэр города Борис Филатов призвал жителей оставаться в укрытиях.

"Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Подробности позже. Ждем официальную информацию от военной администрации", – написал он в Facebook.

Воздушная тревога в регионе продолжается.

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