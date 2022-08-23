Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, погибла женщина – ОВА

"Напряженная ночь с четырьмя обстрелами. Российская армия снова держала на прицеле два района – Криворожский и Никопольский. По Криворожскому ударили "Ураганами". В Зеленодольской общине россияне убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен. Он находится в больнице. Дом семьи поврежден", – написал Резниченко.

Трижды за ночь враг накрывал огнем Никопольский район.

"По Марганецкой общине дважды стреляла российская тяжелая артиллерия. Туда прилетели 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины – 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как среднее. В городе повреждены шесть домов, газопровод и водопровод", – отметил глава ОВА.

По его словам, по Червоногригоровской общине также била вражеская артиллерия. Повреждено около 10 домов и линия электропередач. Без света остались почти 1 тыс. человек. Там обошлось без погибших и раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)