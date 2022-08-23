Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, а Никополь обстреляли из "Градов" и направили три дрона-камикадзе – Резниченко

"В Днепре из-за прилета российской ракеты один частный дом разрушен, один поврежден. Обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

Также оккупанты атаковали Никополь Днепропетровской области.

"На Никополь российская армия направила три дрона-камикадзе и 20 снарядов из "Градов". Повреждены несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. Задело и местный водно-спортивный комплекс. Предварительно, никто не пострадал", – написал он.

Резниченко добавил, что украинские военные сбили три российских беспилотника-разведчика.

О взрывах в Днепре сообщал мэр города Борис Филатов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)