В Днепропетровской области ракета попала в частный дом, где были дети – замглавы Офиса президента

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словами, попадание произошло около 15.00.

"Под завалами оказались два ребенка. Их эвакуировали, дети живы! Спасибо спасателям и военным, которые берегут нашу жизнь!" – написал Тимошенко.

Ночь на 24 августа в Днепропетровской области была "сплошной воздушной тревогой", сообщили в ОВА. Оккупанты обстреливали жилые районы из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", запускали ракеты.

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