В Днепропетровской области ракета попала в частный дом, где были дети – замглавы Офиса президента

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словами, попадание произошло около 15.00.
"Под завалами оказались два ребенка. Их эвакуировали, дети живы! Спасибо спасателям и военным, которые берегут нашу жизнь!" – написал Тимошенко.
Ночь на 24 августа в Днепропетровской области была "сплошной воздушной тревогой", сообщили в ОВА. Оккупанты обстреливали жилые районы из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", запускали ракеты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.
22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины, 23 августа, и в День Независимости Украины, 24 августа, возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.
Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.