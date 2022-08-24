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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепропетровской области ракета попала в частный дом, где были дети – замглавы Офиса президента

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Днепропетровская область находится под регулярными обстрелами оккупантов
Днепропетровская область находится под регулярными обстрелами оккупантов
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram (утро 24 августа)

Сегодня днем в Синельниковском районе Днепропетровской области российская ракета прилетела в частный дом, под завалами оказались два ребенка, их спасли.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словами, попадание произошло около 15.00.

"Под завалами оказались два ребенка. Их эвакуировали, дети живы! Спасибо спасателям и военным, которые берегут нашу жизнь!" – написал Тимошенко. 

Ночь на 24 августа в Днепропетровской области была "сплошной воздушной тревогой", сообщили в ОВА. Оккупанты обстреливали жилые районы из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", запускали ракеты. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.

22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины, 23 августа, и в День Независимости Украины, 24 августа, возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.

Теги: Днепропетровская область, дети, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Кирилл Тимошенко, дом
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