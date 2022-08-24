Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. 24 августа РФ обстреляла не менее семи областей Украины

Власти призывали украинцев не игнорировать воздушные тревоги и находиться в укрытиях Фото: EPA

"Есть прилеты вражеских ракет в Хмельницкой области. Детали позже", – написал Гамалий в 17.37 и призвал граждан оставаться в укрытиях.

Мэр Шепетовки Виталий Бузиль призвал жителей города не публиковать никакой информации в интернете.

"Прошу хранить тишину в соцсетях! Ожидайте официальных сообщений! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!" – написал Бузиль в Facebook.

Военный корреспондент телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram, что по его информации, ракеты по Хмельницкой области запустили из воздушного пространства Беларуси. Проект "Беларускі Гаюн" уточнил в Telegram, что после 17.00 в нескольких районах Беларуси слышали звуки пусков ракет.

Согласно данным сервиса alerts.in.ua, по состоянию на 20.00 воздушная тревога была объявлена по всей Украине, за исключением Крыма, по состоянию на 20.37 – только в Луганской области.

Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости, который Украина отмечает 24 августа.

24 февраля практически целый день в разных регионах Украины звучат звуки тревоги. На данный момент известно, что в течение ночи и дня российские оккупанты обстреливали Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Николаевскую, Сумскую и Донецкую области. Над Черкасской областью система ПВО сбила ракету, над Винницкой – неназванный властями "воздушный объект".

Кроме того, вечером в соцсетях распространялись сообщения о звуках взрывов в Житомирской области. Но областная военная администрация не подтвердила эту информацию. Мэр Овруча Житомирской области Иван Коруд сказал Общественному, что жители общины слышали звуки пусков двух ракет с территории Беларуси (Овручская территориальная община граничит с Гомельской областью Беларуси).