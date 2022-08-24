Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. 24 августа РФ обстреляла не менее семи областей Украины

"Есть прилеты вражеских ракет в Хмельницкой области. Детали позже", – написал Гамалий в 17.37 и призвал граждан оставаться в укрытиях.
Мэр Шепетовки Виталий Бузиль призвал жителей города не публиковать никакой информации в интернете.
"Прошу хранить тишину в соцсетях! Ожидайте официальных сообщений! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!" – написал Бузиль в Facebook.
Военный корреспондент телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram, что по его информации, ракеты по Хмельницкой области запустили из воздушного пространства Беларуси. Проект "Беларускі Гаюн" уточнил в Telegram, что после 17.00 в нескольких районах Беларуси слышали звуки пусков ракет.
Согласно данным сервиса alerts.in.ua, по состоянию на 20.00 воздушная тревога была объявлена по всей Украине, за исключением Крыма, по состоянию на 20.37 – только в Луганской области.
Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости, который Украина отмечает 24 августа.
24 февраля практически целый день в разных регионах Украины звучат звуки тревоги. На данный момент известно, что в течение ночи и дня российские оккупанты обстреливали Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Николаевскую, Сумскую и Донецкую области. Над Черкасской областью система ПВО сбила ракету, над Винницкой – неназванный властями "воздушный объект".
Кроме того, вечером в соцсетях распространялись сообщения о звуках взрывов в Житомирской области. Но областная военная администрация не подтвердила эту информацию. Мэр Овруча Житомирской области Иван Коруд сказал Общественному, что жители общины слышали звуки пусков двух ракет с территории Беларуси (Овручская территориальная община граничит с Гомельской областью Беларуси).
Президент Украины Владимир Зеленский призывал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. По его словам, в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".
В целом с конца февраля Россия выпустила по Украине почти 3,5 тыс. крылатых ракет. Кроме того, оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Украины из артиллерии.