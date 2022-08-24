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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. 24 августа РФ обстреляла не менее семи областей Украины

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Власти призывали украинцев не игнорировать воздушные тревоги и находиться в укрытиях
Власти призывали украинцев не игнорировать воздушные тревоги и находиться в укрытиях
Фото: EPA

Вечером 24 августа Россия нанесла ракетный удар по Хмельницкой области, сообщил председатель областной государственной администрации Сергей Гамалий в Facebook.

"Есть прилеты вражеских ракет в Хмельницкой области. Детали позже", – написал Гамалий в 17.37 и призвал граждан оставаться в укрытиях.

https://www.facebook.com/SGamalij/posts/536775888295445

Мэр Шепетовки Виталий Бузиль призвал жителей города не публиковать никакой информации в интернете. 

"Прошу хранить тишину в соцсетях! Ожидайте официальных сообщений! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!" – написал Бузиль в Facebook. 

https://www.facebook.com/vitaliybuzyl/posts/560574232524276

Военный корреспондент телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram, что по его информации, ракеты по Хмельницкой области запустили из воздушного пространства Беларуси. Проект "Беларускі Гаюн" уточнил в Telegram, что после 17.00 в нескольких районах Беларуси слышали звуки пусков ракет. 

Согласно данным сервиса alerts.in.ua, по состоянию на 20.00 воздушная тревога была объявлена по всей Украине, за исключением Крыма, по состоянию на 20.37 – только в Луганской области. 

Украинские власти и западные страны предупреждали украинцев, что Россия может усилить обстрелы накануне и в День Независимости, который Украина отмечает 24 августа. 

24 февраля практически целый день в разных регионах Украины звучат звуки тревоги. На данный момент известно, что в течение ночи и дня российские оккупанты обстреливали ХарьковскуюДнепропетровскую, Полтавскую, Николаевскую, Сумскую и Донецкую области. Над Черкасской областью система ПВО сбила ракету, над Винницкой – неназванный властями "воздушный объект"

Кроме того, вечером в соцсетях распространялись сообщения о звуках взрывов в Житомирской области. Но областная военная администрация не подтвердила эту информацию. Мэр Овруча Житомирской области Иван Коруд сказал Общественному, что жители общины слышали звуки пусков двух ракет с территории Беларуси (Овручская территориальная община граничит с Гомельской областью Беларуси). 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский призывал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. По его словам, в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".

В целом с конца февраля Россия выпустила по Украине почти 3,5 тыс. крылатых ракет. Кроме того, оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Украины из артиллерии.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Донецкая область, Винницкая область, Сумская область, Шепетовка, Харьковская область, Днепропетровская область, Житомирская область, Николаевская область, Полтавская область, Хмельницкая область, Черкасская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сергей Гамалий
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