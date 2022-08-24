Россияне обстреляли Харьковскую область, ранены два человека – Синегубов

"Сегодня оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами пгт Малая Даниловка в Харьковском районе. Повреждены частные дома и инфраструктура. К сожалению, 2 гражданских получили ранения. Сейчас им оказывают помощь медики. Информация уточняется", — сообщил он.
По словам Синегубова, в настоящий момент враг обстреливает из артиллерии город Дергачи.
В свою очередь, сельский голова Малой Даниловки Александр Гололобов сообщил в Facebook, что пострадали жители, которые во время обстрела находились в своих дворах. Повреждена инфраструктура и частные домовладения.
Представители власти призвали жителей области соблюдать комендантский час и по возможности находиться в укрытиях из-за высокого риска обстрелов.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Они оккупировали, по оценке главы ОВА в мае, приблизительно 31% области. Сам Харьков им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но практически ежедневно город обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по населенным пунктам области.
В частности, Синегубов сообщал об обстрелах вечером 23 августа и в ночь на 24 августа. Накануне вечером враг обстрелял Шевченковский район Харькова из РСЗО предположительно кассетными боеприпасами.
Также за прошлые сутки войска РФ обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов.