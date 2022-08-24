Россияне обстреляли Харьковскую область, ранены два человека – Синегубов

"Сегодня оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами пгт Малая Даниловка в Харьковском районе. Повреждены частные дома и инфраструктура. К сожалению, 2 гражданских получили ранения. Сейчас им оказывают помощь медики. Информация уточняется", — сообщил он.

По словам Синегубова, в настоящий момент враг обстреливает из артиллерии город Дергачи.

В свою очередь, сельский голова Малой Даниловки Александр Гололобов сообщил в Facebook, что пострадали жители, которые во время обстрела находились в своих дворах. Повреждена инфраструктура и частные домовладения.

Представители власти призвали жителей области соблюдать комендантский час и по возможности находиться в укрытиях из-за высокого риска обстрелов.