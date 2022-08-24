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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили несколько попыток наступления врага на востоке и юге Украины – Генштаб

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Оккупанты в очередной раз попытались захватить Пески и Невельское, но безуспешно, сообщили в Генштабе ВСУ
Оккупанты в очередной раз попытались захватить Пески и Невельское, но безуспешно, сообщили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются наступать по нескольким направлениям фронта, а также наносят авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 24 августа.

"Сегодняшний день особенно богат на воздушные тревоги", – отметили в Генштабе. 

На харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова и еще более 20 населенных пунктов. Задействовал авиацию для ударов возле Верхнего Салтова, Пришиба, Рубежного и Одноробовки.

На славянском направлении противник вел артиллерийский огонь по районам Славянска, Долины, Бражковки, Богородичного, Краснополья, Константиновки и Дибровного. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки.

Зафиксированы артиллерийские обстрелы на краматорском и бахмутском направлениях, включая окрестности Северска, Спорного, Верхнекаменского, Константиновки, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Майорска, Шумов, Зайцево, Кодемы, Белогоровки.

"Ударами авиации враг пытался разрушить важные объекты в районах Соледара и Бахмута", – отметили в Генштабе. 

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское и Кодема, но, как сообщается в сводке, "получили отпор и ретировались".

На авдеевском направлении враг задействовал ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов недалеко от Авдеевки, Александрополя, Опытного, Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки и Невельского. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Марьинка, Александрополь и Водяное.

"Наступательными и штурмовыми действиями в который раз оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское. Успеха не имели, традиционно понесли потери и отошли", – говорится в сообщении.

На новопавловском направлении удары авиации противника зафиксированы неподалеку от Владимировки, Павловки и Новомайорского.

Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Павловка и Большая Новоселка.

На запорожском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Новополя, Малых Щербаков, Орехова и еще 15 населенных пунктов, применял авиацию. 

На южнобугском направлении враг с целью сдерживания украинских войск обстреливал территории по линии столкновения, задействовал авиацию для ударов по районам населенных пунктов Трудолюбовка, Андреевка, Потемкино, Александровка, Лозовое, Великое Артаково и Белая Криница.

"Совершил неудачную попытку наступления в направлении Николаевки. Украинские воины нанесли врагу потери и отбросили его назад", – рассказали в Генштабе. 

На волынском, полесском и северском направлениях обстановка остается, по оценке Генштаба, без существенных изменений. Противник обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов в Сумской области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021nDRk3mn7pM6TmcW1PXGbT9JShRe3BfzdieeS5YG85XHqjLdNJJFLx5sLRGLWfEhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Теги: Славянск, Генштаб ВСУ, Константиновка, Марьинка, Николаевка, Дмитровка, Соледар, Авдеевка, Красногоровка, Андреевка, Александровка, артиллерия, Пески, Опытное, Кодема, Майорск, Зайцево, Водяное, ВСУ, обстрелы, Невельское, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Краснополье, Белогоровка, Верхнекаменское
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