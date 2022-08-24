Украинские военные отбили несколько попыток наступления врага на востоке и юге Украины – Генштаб

Оккупанты в очередной раз попытались захватить Пески и Невельское, но безуспешно, сообщили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Сегодняшний день особенно богат на воздушные тревоги", – отметили в Генштабе.

На харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова и еще более 20 населенных пунктов. Задействовал авиацию для ударов возле Верхнего Салтова, Пришиба, Рубежного и Одноробовки.

На славянском направлении противник вел артиллерийский огонь по районам Славянска, Долины, Бражковки, Богородичного, Краснополья, Константиновки и Дибровного. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки.

Зафиксированы артиллерийские обстрелы на краматорском и бахмутском направлениях, включая окрестности Северска, Спорного, Верхнекаменского, Константиновки, Бахмута, Бахмутского, Соледара, Майорска, Шумов, Зайцево, Кодемы, Белогоровки.

"Ударами авиации враг пытался разрушить важные объекты в районах Соледара и Бахмута", – отметили в Генштабе.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское и Кодема, но, как сообщается в сводке, "получили отпор и ретировались".

На авдеевском направлении враг задействовал ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов недалеко от Авдеевки, Александрополя, Опытного, Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки и Невельского. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Марьинка, Александрополь и Водяное.

"Наступательными и штурмовыми действиями в который раз оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское. Успеха не имели, традиционно понесли потери и отошли", – говорится в сообщении.

На новопавловском направлении удары авиации противника зафиксированы неподалеку от Владимировки, Павловки и Новомайорского.

Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Павловка и Большая Новоселка.

На запорожском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Новополя, Малых Щербаков, Орехова и еще 15 населенных пунктов, применял авиацию.

На южнобугском направлении враг с целью сдерживания украинских войск обстреливал территории по линии столкновения, задействовал авиацию для ударов по районам населенных пунктов Трудолюбовка, Андреевка, Потемкино, Александровка, Лозовое, Великое Артаково и Белая Криница.

"Совершил неудачную попытку наступления в направлении Николаевки. Украинские воины нанесли врагу потери и отбросили его назад", – рассказали в Генштабе.

На волынском, полесском и северском направлениях обстановка остается, по оценке Генштаба, без существенных изменений. Противник обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов в Сумской области.

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