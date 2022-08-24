Силы ПВО уничтожили воздушный объект в Винницкой области – ОВА

"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Детали позже", – написал руководитель ОВА.

Борзов призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

Согласно данным сайта "Мапа тривог", воздушную тревогу в Винницкой области объявили в 15.45.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Глава Украинского государства Владимир Зеленский призвал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. По его словам, в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".