Силы ПВО уничтожили воздушный объект в Винницкой области – ОВА

"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Детали позже", – написал руководитель ОВА.
Борзов призвал жителей региона оставаться в укрытиях.
Согласно данным сайта "Мапа тривог", воздушную тревогу в Винницкой области объявили в 15.45.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Украинского государства Владимир Зеленский призвал граждан особенно соблюдать правила безопасности 24 августа. По его словам, в этот день возможны "отвратительные российские провокации и жестокие удары".