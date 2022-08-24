Над Черкасской областью ПВО сбила российскую ракету – глава ОВА

"Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету. Не публикуйте фото и видео! Не подвергайте всех повторным атакам по локациям!" – написал он.
Табурец также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
По подсчетам украинских властей, захватчики с начала полномасштабной войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.
Черкасская область несколько раз подвергалась российским ракетным ударам.