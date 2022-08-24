Над Черкасской областью ПВО сбила российскую ракету – глава ОВА

Ракету сбили во время воздушной тревоги Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету. Не публикуйте фото и видео! Не подвергайте всех повторным атакам по локациям!" – написал он.

Табурец также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)