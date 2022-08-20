В Черкасской области в Днепре уничтожили фрагмент ракеты – глава ОВА

"Наши спасатели провели одно из самых опасных разминирований – подводное. В акватории Днепра они обнаружили фрагмент ракеты. Удалить и транспортировать его было невозможно. Уничтожили на месте", – сообщил он.

Табурец отметил, что разминировано более 7 тыс. га сухопутной и 15 га водной поверхностей, а с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обезврежено более 30 тыс. взрывоопасных предметов.