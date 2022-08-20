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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черкасской области в Днепре уничтожили фрагмент ракеты – глава ОВА

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Обломок ракеты уничтожили на месте
Обломок ракеты уничтожили на месте
Фото: Ігор Табурець/ Черкаська ОДА (ОВА) / Telegram

В Черкасской области специалисты обезвредили ракету в Днепре. Об этом сообщил в Telegram 19 августа глава областной военной администрации Игорь Табурец.

"Наши спасатели провели одно из самых опасных разминирований – подводное. В акватории Днепра они обнаружили фрагмент ракеты. Удалить и транспортировать его было невозможно. Уничтожили на месте", – сообщил он.

Табурец отметил, что разминировано более 7 тыс. га сухопутной и 15 га водной поверхностей, а с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину обезврежено более 30 тыс. взрывоопасных предметов.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

По подсчетам украинских властей, захватчики с начала полномасштабной войны выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черкасская область, война России против Украины, ракеты, река Днепр, Игорь Табурец
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