Оккупанты обстреляли несколько сел в Николаевской области, ранены минимум девять человек – Ким

Виталий Ким рассказал об обстрелах в Николаевской области за сутки Фото: Виталий Ким / Facebook

В частности, под обстрелы попали села Широкое, Явкинский старостинский округ, Висунск и Березнеговатое. Ким уточнил, что обстрелами были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, информация о пострадавших в этих населенных пунктах пока не поступала.

Кроме того, около 4.30 24 августа оккупанты обстреляли город Новый Буг. "В результате возник пожар кровли двухэтажного жилого дома, еще несколько домов получили повреждения. По предварительной информации, были ранены девять человек, из них двое детей", – написал Ким.