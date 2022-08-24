Оккупанты обстреляли несколько сел в Николаевской области, ранены минимум девять человек – Ким

В частности, под обстрелы попали села Широкое, Явкинский старостинский округ, Висунск и Березнеговатое. Ким уточнил, что обстрелами были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, информация о пострадавших в этих населенных пунктах пока не поступала.
Кроме того, около 4.30 24 августа оккупанты обстреляли город Новый Буг. "В результате возник пожар кровли двухэтажного жилого дома, еще несколько домов получили повреждения. По предварительной информации, были ранены девять человек, из них двое детей", – написал Ким.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Николаевской и Херсонской областей. Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, заявляли в ОВА 5 августа.
Подконтрольная Украине территория региона, а также областной центр подвергаются постоянным обстрелам со стороны российских войск.