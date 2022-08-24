ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли несколько сел в Николаевской области, ранены минимум девять человек – Ким

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Ким рассказал об обстрелах в Николаевской области за сутки
Виталий Ким рассказал об обстрелах в Николаевской области за сутки
Фото: Виталий Ким / Facebook

Российские оккупационные войска в течение 23–24 августа обстреляли несколько сел Баштанского района Николаевской области. В результате пострадали как минимум девять человек, в том числе двое детей. Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким написал 24 августа в Telegram.

В частности, под обстрелы попали села Широкое, Явкинский старостинский округ, Висунск и Березнеговатое. Ким уточнил, что обстрелами были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, информация о пострадавших в этих населенных пунктах пока не поступала.

Кроме того, около 4.30 24 августа оккупанты обстреляли город Новый Буг. "В результате возник пожар кровли двухэтажного жилого дома, еще несколько домов получили повреждения. По предварительной информации, были ранены девять человек, из них двое детей", – написал Ким.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Николаевской и Херсонской областей. Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, заявляли в ОВА 5 августа.

Подконтрольная Украине территория региона, а также областной центр подвергаются постоянным обстрелам со стороны российских войск.

Теги: Николаевская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Виталий Ким
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Моя принцесса". Звезда "Женского Квартала" и Improv Live Show Шумко показал фото поцелуя с женой
"Моя принцесса". Звезда "Женского Квартала" и Improv Live Show Шумко показал фото поцелуя с женой
"Это просто невероятный кайф", "Ангельский голос". Дорофеева поделилась отрывком песни на украинском языке
"Это просто невероятный кайф", "Ангельский голос". Дорофеева поделилась отрывком песни на украинском языке
  "Берегите себя, ребята, берегите Украину!" Бацман в День Независимости посвятила премьеру песни украинским защитникам. Видео
  "Берегите себя, ребята, берегите Украину!" Бацман в День Независимости посвятила премьеру песни украинским защитникам. Видео
"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой
"Ношу и у сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с национальной символикой
"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам
"Хай оминає горе, хай крила незалежності ростуть". Мать Дана Балана в День государственного флага обратилась к украинцам
41-летняя Амбросио позировала в бикини, лежа на воде
41-летняя Амбросио позировала в бикини, лежа на воде
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео
Вход в резиденцию британского премьера украсили сине-желтой аркой. На ее фоне уже сфотографировался главный мышелов офиса – кот Ларри. Фото
Вход в резиденцию британского премьера украсили сине-желтой аркой. На ее фоне уже сфотографировался главный мышелов офиса – кот Ларри. Фото
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя
Сенцов об окончании войны: Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", от нее нужно избавляться уже давно
Сенцов об окончании войны: Рассчитывать на две-три недели – это "арестовщина", от нее нужно избавляться уже давно
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
Зеленский появился на публике в вышиванке с изображением танков, пшеницы и взявшихся за руки украинцев
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
По 24 грн за 24 часа. Kalush Orchestra объявила благотворительный сбор на реабилитацию защитников Мариуполя
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
Тина Кароль в виде цифровой голограммы спела гимн Украины
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
Сенцов: Эта война началась с Крыма и Крымом закончится
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
  Музыканты ВСУ спели гимн сечевых стрельцов на фоне самого большого флага Украины. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (401262)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (298473)
3
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (227795)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (217542)
5
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (119667)
6
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (82882)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (70752)
8
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах (58260)
 
 
 
 