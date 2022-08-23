22 августа ПВО сбила ракету, направленную на Николаевскую область – ОК "Юг"

"В течение дня ракетами воздушного базирования атаковали Одесскую и Николаевскую области. В первом случае речь шла о Х-59 и объекте инфраструктуры региона, во втором – ракета Х-31, направленная в район Коблевого, сбита силами противовоздушной обороны над морем", – говорится в сообщении.

Потерь и разрушений нет, добавили в ОК "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)