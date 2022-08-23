22 августа ПВО сбила ракету, направленную на Николаевскую область – ОК "Юг"

"В течение дня ракетами воздушного базирования атаковали Одесскую и Николаевскую области. В первом случае речь шла о Х-59 и объекте инфраструктуры региона, во втором – ракета Х-31, направленная в район Коблевого, сбита силами противовоздушной обороны над морем", – говорится в сообщении.
Потерь и разрушений нет, добавили в ОК "Юг".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.
22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины 23 августа и в День Независимости Украины 24 августа возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.
Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.