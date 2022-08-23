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ВОЙНА В УКРАИНЕ

22 августа ПВО сбила ракету, направленную на Николаевскую область – ОК "Юг"

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Ракету сбила ПВО
Ракету сбила ПВО
Фото: EPA

22 августа украинские военные сбили российскую ракету, которая была выпущена в сторону Николаевской области. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" 23 августа в Facebook.

"В течение дня ракетами воздушного базирования атаковали Одесскую и Николаевскую области. В первом случае речь шла о Х-59 и объекте инфраструктуры региона, во втором – ракета Х-31, направленная в район Коблевого, сбита силами противовоздушной обороны над морем", – говорится в сообщении.

Потерь и разрушений нет, добавили в ОК "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/2899630830342583/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты обстреливают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру на украинской территории.

22 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в День государственного флага Украины 23 августа и в День Независимости Украины 24 августа возможны новые обстрелы Украины. В ГУР подчеркнули, что у России все еще есть большое количество ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тыс.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ПВО, Николаевская область, война России против Украины, ракеты, Коблево
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